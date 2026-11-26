बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक 27 और 28 नवंबर को दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित होगी. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इस दौरान संगठन की मजबूती, आगामी चुनावों की तैयारियों और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी.

बैठक के लिए सभी पदाधिकारी दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे उसके बाद वहां से बैठक स्थल जायेंगे. शाम को बैठक की शुरुआत होगी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. दो दिनों की बैठक में कुल पांच सत्र होंगे. प्रधानमंत्री दोनों दिन बैठक में शामिल रह सकते है और सभी पदाधिकारियों को सम्बोधित कर सकते हैं.

राज्यों में भी संगठन की स्थिति पर नजर

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में शामिल होने वाले सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे. यहां से सभी सामूहिक रूप से बस द्वारा पूसा परिसर के लिए रवाना होंगे. बैठक में पार्टी के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा के साथ राज्यों में संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी.

आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी

बैठक के एजेंडे में आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी प्रमुखता से शामिल रहेंगी. चुनावी राज्यों में संगठन की स्थिति, जनसंपर्क अभियान, राजनीतिक समीकरण और चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श होगा. इसके अलावा विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव का जवाब देने और समाज के अलग-अलग वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है.

'सेवा दूत' नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, भाजपा 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 'सेवा दूत' नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी. 25 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत, भाजपा के वरिष्ठ नेता देश भर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लंबा समय बिताएंगे. वे वहां सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का जायजा लेंगे और सीधे जनता से फीडबैक लेंगे.

यह अभियान उन राज्यों पर विशेष ध्यान देगा जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं. इस जनसंपर्क पहल के हिस्से के रूप में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव वाले इन राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

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