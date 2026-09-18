तेलंगाना: शादनगर के स्कूल में हादसा, सीढ़ी पर गिरने से चौथी क्लास की छात्रा की मौत

रंगा रेड्डी ज़िले के शादनगर के एक स्कूल में चौथी क्लास की नौ साल की छात्रा की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से मौत हो गई. मृत छात्रा की पहचान वर्णिका के तौर पर हुई है. परिवार वालों ने बताया कि वह सीढ़ियों से फिसल रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई. वर्णिका मौके पर ही बेहोश हो गई और स्कूल प्रशासन उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गया. अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को वर्णिका की मौत हो गई.

वर्णिका की मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है और उसके परिवार व स्कूल के साथी सदमे में हैं. वर्णिका की मौत ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों में सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर बहस भी छेड़ दी है. वर्णिका के स्कूल के छात्र-छात्राओं के माता-पिता स्कूल प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वे नियमित रूप से सुरक्षा जांच करें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय करें.

पुलिस कर रही घटना की जांच

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाएगी कि क्या स्कूल प्रशासन ने वर्णिका की सुरक्षा के मामले में लापरवाही बरती थी. उन्होंने कई गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें स्कूल के सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वर्णिका सीढ़ियों से कैसे फिसली. पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि वर्णिका के मामले में स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थी.

तेलंगाना के सभी स्कूलों में होगी सुरक्षा मानकों की जांच

तेलंगाना के अधिकारियों ने राज्य के सभी स्कूलों को याद दिलाया है कि उन्हें सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, खासकर सीढ़ियों और उन जगहों पर जहां बच्चों को चोट लग सकती है. तेलंगाना भर के स्कूल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं कि सीढ़ियां, खेल के मैदान और स्कूल की अन्य सुविधाएं खतरों से मुक्त हों और छात्रों पर लगातार नज़र रखी जाए.