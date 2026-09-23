चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून को चुनौती, SC ने मामला CJI के रखा सामने

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. 2 जजों की बेंच ने संविधान पीठ के गठन के लिए मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने का निर्देश दिया है. इस फैसले की खास बात यह रही कि मामला संविधान पीठ को भेजने को लेकर दोनों जजों की राय अलग-अलग थी, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत थे कि मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजने से समय बर्बाद होगा.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में 2023 के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स (अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस) एक्ट की धारा 7 और 8 को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं की मांग है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति में CJI को भी शामिल किया जाए.

कांग्रेस नेताओं ने दाखिल की याचिक

यह याचिकाएं कांग्रेस नेता जया ठाकुर, वकील गोपाल सिंह, नमन श्रेष्ठ, एनजीओ लोक प्रहरी समेत कई याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की हैं. उनका कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए चुनाव आयुक्तों का निष्पक्ष चयन ज़रूरी है. चयन समिति में प्रधानमंत्री के साथ एक कैबिनेट मंत्री के होने से चयन प्रक्रिया सरकार की तरफ झुकी होगी. 3 सदस्यीय कमेटी में नेता विपक्ष की भूमिका दिखावटी बन कर रह जाएगी. इस मामले में कुछ दिन चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस मांग पर 30 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. अब दोनो जजों ने अलग-अलग राय दी है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्या कहा?

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है कि 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करने में सक्षम है. इस मामले में यह देखने की ज़रूरत है कि 2023 का कानून चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में स्वतंत्र प्रक्रिया सुनिश्चित करता है या नहीं. प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति में सरकार को प्रभावी वीटो मिल सकता है. प्रधानमंत्री की ओर से नामित व्यक्ति से प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट करने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सही नहीं

जस्टिस दत्ता ने 2023 के ‘अनूप बरनवाल’ फैसले का भी ज़िक्र किया. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि सीधे सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सही नहीं है. प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता वाली कमेटी से करवाना चाहिए.हालांकि, फैसले में साफ किया गया था कि यह व्यवस्था तभी तक के लिए है, जब तक संसद कानून नहीं बना लेती. बेंच के सदस्य जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अलग राय देते हुए कहा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान पीठ का गठन जरूरी है. जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब पिछला फैसला आया तब चुनाव आयुक्तों के चयन को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी. अब स्थिति अलग है. संसद कानून बना चुकी है.

जस्टिस दत्ता फैसलों पर क्या कहा?

दोनों फैसलों को पढ़े जाने के बाद बेंच के वरिष्ठ सदस्य जस्टिस दत्ता ने दोबारा बोलना शुरू किया. उन्होंने कहा, "भले ही हमारा निष्कर्ष अलग हो. लेकिन मेरा मानना है कि अब इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजना सही नहीं होगा. इससे समय का नुकसान होगा. इसलिए, इस फाइल को चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए और वह 5 जजों की बेंच का गठन कर दें."

संविधान पीठ के गठन का सुझाव

जस्टिस दत्ता ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से जताई गई चिंता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता इस बात को लेकर चिंतित थे कि संविधान पीठ को भेजे गए मामले वर्षों तक सुने नहीं जाते. हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द सुनवाई होगी." जस्टिस दत्ता ने संविधान पीठ के पास भेजे गए मामलों की सुनवाई शुरू होने में लगने वाले समय को देखते हुए एक स्थायी संविधान पीठ के गठन का भी सुझाव दिया.