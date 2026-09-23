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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLive: SIR पर खुलासे से हंगामा, ECI बोला- मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति से हुआ फैसला

Live: SIR पर खुलासे से हंगामा, ECI बोला- मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति से हुआ फैसला

चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाए जाने की मांग की है. साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक की मांग उठाई है.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 23 Sep 2026 12:19 PM (IST)

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Election Commission SIR Live Updates Congress Demands Election Commissioner Gyanesh Kumar resignation Live: SIR पर खुलासे से हंगामा, ECI बोला- मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति से हुआ फैसला
SIR पर खुलासे से हंगामा
Source : ANI/ABP Live

Background

चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर खुलासे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं.

इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने और प्रक्रियागत बदलावों को लेकर सवाल उठाए गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने आयोग के कुछ कदमों को अनधिकृत और अवैध भी बताया. चुनाव आयोग में मुख्य तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों का पैनल फैसले लेता है. इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं. 

खुलासे के बीच चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि एसआईआर समेत चुनाव आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं.

एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए. 

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को BJP ने भारत के चुनाव आयोग को अंदर से खोखला करने के लिए तैनात किया है और उन्हें संरक्षण भी दे रही है. यह पहले से ही पता था कि चुनाव आयोग (ECI) के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था. लेकिन हालात कितने खराब, अव्यवस्थित और सच कहें तो चिंताजनक हो गए थे, इसका खुलासा एक्सप्रेस की शानदार रिपोर्ट से हुआ है.

उन्होंने आगे कहा, ''जरा सोचिए इसका क्या मतलब है - ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक ऐसी संस्था पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते हैं जिसे चुनाव आयुक्तों को मिलकर चलाना चाहिए था. इस प्रक्रिया में, उन्होंने BJP के इशारे पर अकेले ही भारत की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी को खत्म करने का काम किया है. गुप्ता मोदी युग के सबसे ज्यादा बिकाऊ नौकरशाह साबित हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को उनके मताधिकार से वंचित किया है, और उन्हें कानून का सामना करना ही होगा.''

12:19 PM (IST)  •  23 Sep 2026

SIR: तंत्र और यंत्र से चुनाव हराया गया- तेजस्वी यादव

बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट में कहा कि मैंने पूर्व में भी कहा और निरंतर कह रहा हूँ हमें तंत्र और यंत्र से चुनाव हराया गया. हम हारे नहीं हराया गया. बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और बंगाल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं. पूरी चुनाव प्रक्रिया अब 𝐄𝐲𝐞 𝐰𝐚𝐬𝐡 बनकर रह गयी है. अभी तो ऐसे खुलासों की शुरुआत हुई है. समय आने पर जो भी इन अनैतिक गैर-संवैधानिक कुकृत्यों में सम्मिलित रहे है वो ही इनकी पोल खोलेंगे. हमने भी बहुत कुछ संभाल कर रखा है, इंतज़ार करते रहिए!

12:17 PM (IST)  •  23 Sep 2026

SIR: यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन का ऐलान

चुनाव आयोग को लेकर हुए खुलासे पर कांग्रेस दोपहर एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. इसके साथ ही दोपहर ढाई बजे भारतीय युवा कांग्रेस CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी.

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