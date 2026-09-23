Live: SIR पर खुलासे से हंगामा, ECI बोला- मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम सहमति से हुआ फैसला

चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पर खुलासे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं.

इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने और प्रक्रियागत बदलावों को लेकर सवाल उठाए गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने आयोग के कुछ कदमों को अनधिकृत और अवैध भी बताया. चुनाव आयोग में मुख्य तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों का पैनल फैसले लेता है. इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं.

खुलासे के बीच चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि एसआईआर समेत चुनाव आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं.

एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए.

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को BJP ने भारत के चुनाव आयोग को अंदर से खोखला करने के लिए तैनात किया है और उन्हें संरक्षण भी दे रही है. यह पहले से ही पता था कि चुनाव आयोग (ECI) के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था. लेकिन हालात कितने खराब, अव्यवस्थित और सच कहें तो चिंताजनक हो गए थे, इसका खुलासा एक्सप्रेस की शानदार रिपोर्ट से हुआ है.

उन्होंने आगे कहा, ''जरा सोचिए इसका क्या मतलब है - ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक ऐसी संस्था पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते हैं जिसे चुनाव आयुक्तों को मिलकर चलाना चाहिए था. इस प्रक्रिया में, उन्होंने BJP के इशारे पर अकेले ही भारत की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी को खत्म करने का काम किया है. गुप्ता मोदी युग के सबसे ज्यादा बिकाऊ नौकरशाह साबित हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को उनके मताधिकार से वंचित किया है, और उन्हें कानून का सामना करना ही होगा.''