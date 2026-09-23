SIR विवाद में कूदी CJP, आशुतोष रांका बोले- '...लिस्ट में ज्ञानेश कुमार सबसे ऊपर'

चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर अब बड़ा बवाल मच गया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी SIR विवाद को लेकर निशाना साधा है. इस पर पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका का बयान आया है.

सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने बुधवार (23 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को रि-पोस्ट करते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, " जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो लोकतंत्र को बर्बाद करने में शामिल लोगों की लिस्ट में ज्ञानेश कुमार काफ़ी ऊपर होंगे."

जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो लोकतंत्र को बर्बाद करने में शामिल लोगों की लिस्ट में ज्ञानेश कुमार काफ़ी ऊपर होंगे। https://t.co/wh4Qf75cvO — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 23, 2026

रिपोर्ट में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं. 3 सदस्यों के पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और उनके अलावा विवेक जोशी हैं. सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी. ये आपत्ति वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने जैसे मामलों को लेकर थी.

'ज्ञानेश कुमार को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए'

इससे पहले टीएमसी के चुनाव चिन्ह मसले पर सीजेपी नेता अभिजीत दीपके भी मुख्य चुनाव आयुक्त को घेर चुके हैं. दीपके ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में झुकाव का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि ज्ञानेश कुमार को अब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, उससे निष्पक्षता और उनकी स्वतंत्र भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं.

कौन हैं ज्ञानेश कुमार

ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वो 31 जनवरी 2024 को यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी थे. इसके बाद 14 मार्च 2024 को उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था. 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी. चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वो मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए, तब से अभीतक वो इस पर पर बने हुए हैं.

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