बंगाल में फिर होगी SIR? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'पिछली बार यह प्रक्रिया...'

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के एक और दौर की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार जब यह प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो उसमें हिंसा और बाधाएं पैदा की गई थीं.

इस प्रक्रिया को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्यसभा सांसद भट्टाचार्य ने दावा किया कि पिछली TMC सरकार के दौरान हुए पिछले SIR में लोगों से दस्तावेज छीनकर जला दिए गए थे, चुनाव अधिकारियों पर हमले किए गए थे और दफ्तरों में आग लगा दी गई थी.

ज्ञानेश कुमार सम्मान के पात्र

उन्होंने कहा कि 'वोट चोरी' का आरोप लगाने के बजाय, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एक और SIR की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार यह प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाई थी. दस्तावेज जला दिए गए थे, अधिकारियों पर हमले हुए थे और दफ्तरों में आग लगा दी गई थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के दौरान ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDO), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और भाजपा के बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) पर हमले किए गए थे.

हारे हुए राजनीतिक दल विरोध के पीछे

इस मुद्दे पर CJP द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, भट्टाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन के पीछे मौजूद राजनीतिक ताकतों पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन उन राजनीतिक ताकतों द्वारा चलाया जा रहा है जिन्हें मतदाताओं ने नकार दिया है और जिन्हें जनता का समर्थन हासिल नहीं है.

दुर्गा पंडालों में इस बार व्यवस्था बेहतर

भट्टाचार्य ने यह भी दावा किया कि कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों के पास CPI(M) के बुक स्टॉलों पर हुए हमलों के लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है. उन्होंने कहा, "यह हमारा रास्ता नहीं है. इस भूमि में अनेकता और सह-अस्तित्व (pluralism) की परंपरा रही है." उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के कथन 'यतो मत, ततो पथ' (जितने मत, उतने पथ) का हवाला दिया.

भट्टाचार्य ने दावा किया कि नई सरकार के आने के बाद दुर्गा पूजा से जुड़ी स्थितियों में बदलाव आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कुछ जगहों पर तो मूर्ति विसर्जन के समय के लिए भी पुलिस और प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती थी.

इस साल के पूजा पंडालों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कई पंडालों में सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है. उन्होंने बागबाजार के एक ऐसे ही पंडाल का उदाहरण दिया, जिसने कमर्शियल थिएटर की गिरती हालत की ओर लोगों का ध्यान खींचा.