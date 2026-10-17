भारत के निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 2026 को U-टर्न लेते हुए एक आदेश जारी किया. अब से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की छपी कॉपी के साथ-साथ Searchable PDF यानी मशीन-रीडेबल कॉपी भी दी जाएगी. यह वही मांग है जिसे आयोग ने 8 साल तक ठुकराया था. यही नहीं, आयोग ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले का हवाला दिया था, जो असल में उस फैसले में कहीं भी ऐसा बैन नहीं था. तो सवाल है कि यह U-टर्न आखिर कितना बड़ा है और अचानक क्यों...

Searchable PDF में एक टेक्स्ट लेयर होती है. कंप्यूटर उसे पढ़ सकता है, सॉर्ट कर सकता है और मिलान कर सकता है. यानी अगर 10 लाख नामों की लिस्ट में 27 लाख संदिग्ध एंट्री हैं, तो सॉफ्टवेयर चंद घंटों में पकड़ सकता है. इंसानों को महीनों लगेंगे.

Searchable PDF में ऐसा क्या है जो आयोग 8 साल से नहीं दे रहा था?

निर्वाचन आयोग अब तक वोटर लिस्ट की जो कॉपी देता था, वो स्कैन की हुई इमेज होती थी. यानी कागज की फोटो. इसमें आप नाम देख सकते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन सर्च नहीं कर सकते थे. अगर आपको पूरी लिस्ट में यह पता करना हो कि किसका नाम दो जगह है, किसका पता एक जैसा है या किसका नाम जोड़ा गया है, तो कंप्यूटर से यह नामुमकिन था. हर नाम को इंसानी आंखों से देखना पड़ता था.

2018 का मध्य प्रदेश चुनाव: कांग्रेस ने 101 सीटों की वोटर लिस्ट की जांच की. आरोप था कि लगभग 27 लाख संदिग्ध एंट्री हैं, यानी एक ही नाम, एक ही पिता का नाम और एक ही पता कई जगह. पूरे राज्य के हिसाब से यह आंकड़ा 60 लाख तक पहुंचता था. आयोग ने जांच के बाद शिकायत को गलत बताया, लेकिन बाद में उसी लिस्ट से लगभग 24 लाख नाम चुपचाप हटा दिए.

उस वक्त वोटर लिस्ट सिंपल टेक्स्ट PDF में आती थी. कंप्यूटर उसे पढ़ सकता था, इसलिए कांग्रेस यह एनालिसिस कर पाई. लेकिन जैसे ही यह एनालिसिस शुरू हुआ, आयोग ने 4 जनवरी 2018 को अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब से सिर्फ इमेज PDF जारी करो. कंप्यूटर उसे टेक्स्ट में नहीं बदल सकता.

यानी एक ऐसा 'ब्लैक बॉक्स' बन गया, जिसे सिर्फ आयोग खोल सकता था, कोई और नहीं.

सुप्रीम कोर्ट गए कमलनाथ लेकिन फैसला उलझा

कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि वोटर लिस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में दी जाए. 12 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'चुनाव नियमावली में टेक्स्ट मोड का जिक्र है, लेकिन इसका मतलब सर्चेबल PDF नहीं है. फॉर्मेट तय करने का अधिकार आयोग के पास है.'

यहीं एक बात दब गई. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता चाहे, तो वह खुद ही उस लिस्ट को सर्चेबल फॉर्मेट में बदल सकता है. यानी कोर्ट ने रोका नहीं था, सिर्फ अधिकार नहीं दिया था.

निर्वाचन आयोग ने इस फैसले को 8 साल तक 'दीवार' की तरह इस्तेमाल किया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अगस्त 2025 में कहा, 'मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रतिबंधित है.' जबकि सच यह था कि कोर्ट ने कहीं भी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया था. उलटा, कोर्ट ने यह मान लिया था कि याचिकाकर्ता खुद बदल सकता है.

तो अब अचानक क्या बदला?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने 4 बड़ी वजहों से U-टर्न लिया है:

विपक्ष का दबाव: राहुल गांधी ने संसद में मांग उठाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने CEC को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल बार-बार आयोग पहुंचे. लेकिन आयोग ने हर बार मना किया.

राहुल गांधी ने संसद में मांग उठाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने CEC को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल बार-बार आयोग पहुंचे. लेकिन आयोग ने हर बार मना किया. SIR का विरोध: SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटौती की खबरों ने हड़कंप मचा दिया. विपक्ष और आम लोग सड़कों पर उतर आए.

SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटौती की खबरों ने हड़कंप मचा दिया. विपक्ष और आम लोग सड़कों पर उतर आए. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट: इसमें वोटर लिस्ट के फॉर्मेट को लेकर सवाल उठाए. इसके बाद आयोग ने तेजी से फैसले पलटने शुरू किए.

इसमें वोटर लिस्ट के फॉर्मेट को लेकर सवाल उठाए. इसके बाद आयोग ने तेजी से फैसले पलटने शुरू किए. महादेवपुरा का आंकड़ा: कांग्रेस ने बेंगलुरु की एक सीट महादेवपुरा की जांच में 1,00,250 संदिग्ध एंट्री पाईं. 40 लोगों की टीम को यह काम करने में 6 महीने लगे, जबकि सॉफ्टवेयर यह काम कुछ घंटों में कर सकता था.

यानी दबाव इतना बढ़ गया कि आयोग को झुकना पड़ा.

अब U-टर्न में क्या-क्या मिला?

इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी के मुताबिक, U-टर्न में 5 बड़ी लेकिन उलझी चीजें मिलीं...

Searchable PDF: ड्राफ्ट और फाइनल दोनों लिस्ट, हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी में भी.

ड्राफ्ट और फाइनल दोनों लिस्ट, हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी में भी. सप्लीमेंट्री लिस्ट: अब तक नहीं दी जाती थी. अब जोड़े गए, हटाए गए और संशोधित नामों की अलग लिस्ट मिलेगी.

अब तक नहीं दी जाती थी. अब जोड़े गए, हटाए गए और संशोधित नामों की अलग लिस्ट मिलेगी. साप्ताहिक दावे और आपत्तियां: हर हफ्ते क्लेम और ऑब्जेक्शन की लिस्ट भी दी जाएगी.

हर हफ्ते क्लेम और ऑब्जेक्शन की लिस्ट भी दी जाएगी. प्राइवेसी की सुरक्षा: डिजिटल कॉपी में तस्वीरें नहीं होंगी, सिर्फ नाम और जरूरी डिटेल्स होंगी.

डिजिटल कॉपी में तस्वीरें नहीं होंगी, सिर्फ नाम और जरूरी डिटेल्स होंगी. कवरेज: यह आदेश 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) पर लागू होगा.

लेकिन क्या यह पूरा U-टर्न है?

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई का मानना है- नहीं. यह आधा U-टर्न है, क्योंकि:

तस्वीरें नहीं मिलेंगी: हरियाणा की जांच में पता चला था कि डुप्लीकेट तस्वीरें फर्जीवाड़े का सबसे साफ सबूत होती हैं. बिना तस्वीरों के वो जांच अधूरी रहेगी.

हरियाणा की जांच में पता चला था कि डुप्लीकेट तस्वीरें फर्जीवाड़े का सबसे साफ सबूत होती हैं. बिना तस्वीरों के वो जांच अधूरी रहेगी. SIR की लिस्ट नहीं खुलेगी: यह आदेश सिर्फ SSR पर है. SIR के तहत जो लिस्टें पहले ही कट चुकी हैं, वो अभी भी सर्चेबल फॉर्मेट में नहीं हैं.

यह आदेश सिर्फ SSR पर है. SIR के तहत जो लिस्टें पहले ही कट चुकी हैं, वो अभी भी सर्चेबल फॉर्मेट में नहीं हैं. बदलाव का रिकॉर्ड अधूरा: अगर हर बदलाव के साथ तारीख, फॉर्म और अधिकारी का नाम नहीं होगा, तो सिर्फ सर्चेबल लिस्ट से पूरा फायदा नहीं मिलेगा.

अगर हर बदलाव के साथ तारीख, फॉर्म और अधिकारी का नाम नहीं होगा, तो सिर्फ सर्चेबल लिस्ट से पूरा फायदा नहीं मिलेगा. एल्गोरिद्म सार्वजनिक नहीं: किस नाम को डिलीट करना है, किसे फ्लैग करना है, ये एल्गोरिद्म अभी भी आयोग के अंदर बंद हैं. बाहर से कोई जांच नहीं कर सकता.

तो निचोड़ क्या निकलता है?