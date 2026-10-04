'BJP ने 17 सालों में...', राहुल गांधी का बिहार बाढ़ को लेकर भाजपा पर तंज

बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई. राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं. उन्होंने कई लोगों की मौत और लापता होने की खबरों पर दुख जताया.

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि बिहार में बाढ़ का संकट हर साल सामने आता है. इसके कारण लोगों की जान जाती है, परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और कई लोग दूसरे इलाकों में जाने को मजबूर होते हैं. उन्होंने बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार से पूछा कि पिछले 17 साल में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. उन्होंने यह भी सवाल किया कि इन सालों में जमीन पर क्या बदलाव हुआ है.

बिहार में बाढ़ फिर कहर बनकर टूटी है। लाखों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं। कई लोगों की मौत और लापता होने की खबर है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सबसे दुखद बात यह है कि बिहार में यह संकट नया नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, मौतें होती हैं, परिवार उजड़ते हैं और लोग पलायन करते हैं। BJP की डबल इंजन सरकार बताए - पिछले 17 साल में इस सालाना त्रासदी से निपटने के लिए क्या किया? ज़मीन पर क्या बदला? बिहार के लोगों को हर साल राहत और आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 4, 2026

राहत नहीं स्थायी समाधान की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोगों को हर साल राहत और आश्वासन देने के बजाय बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान चाहिए. उनके बयान का मुख्य मुद्दा यह है कि बाढ़ के दौरान मदद पहुंचाने के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे हर साल होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

बिहार में बाढ़ फिर बनी बड़ा मुद्दा

बिहार में बाढ़ की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है. हर साल बारिश और नदियों में पानी बढ़ने से कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए सरकार से अब तक किए गए कामों का जवाब मांगा है.