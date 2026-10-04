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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'BJP ने 17 सालों में...', राहुल गांधी का बिहार बाढ़ को लेकर भाजपा पर तंज

'BJP ने 17 सालों में...', राहुल गांधी का बिहार बाढ़ को लेकर भाजपा पर तंज

बिहार में बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया है, उन्होंने कहा कि लोगों को हर साल राहत नहीं, बल्कि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान चाहिए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Oct 2026 02:49 PM (IST)
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बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई. राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं. उन्होंने कई लोगों की मौत और लापता होने की खबरों पर दुख जताया. 

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि बिहार में बाढ़ का संकट हर साल सामने आता है. इसके कारण लोगों की जान जाती है, परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और कई लोग दूसरे इलाकों में जाने को मजबूर होते हैं. उन्होंने बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार से पूछा कि पिछले 17 साल में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. उन्होंने यह भी सवाल किया कि इन सालों में जमीन पर क्या बदलाव हुआ है.

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राहत नहीं स्थायी समाधान की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोगों को हर साल राहत और आश्वासन देने के बजाय बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान चाहिए. उनके बयान का मुख्य मुद्दा यह है कि बाढ़ के दौरान मदद पहुंचाने के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे हर साल होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

बिहार में बाढ़ फिर बनी बड़ा मुद्दा

बिहार में बाढ़ की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है. हर साल बारिश और नदियों में पानी बढ़ने से कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए सरकार से अब तक किए गए कामों का जवाब मांगा है.

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Oct 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Floods RAHUL GANDHI BIHAR
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