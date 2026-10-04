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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP के बंगाल-उत्तराखंड के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित, TMC छोड़ आईं कोयल मल्लिक को मौका

BJP के बंगाल-उत्तराखंड के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित, TMC छोड़ आईं कोयल मल्लिक को मौका

भाजपा ने पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. उसने बंगाल से टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुईं कोयल मल्लिक को मौका दिया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 04 Oct 2026 02:14 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने रविवार (4 अक्टूबर) को राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए दो अहम उम्मीदवारों की घोषणा की. भाजपा ने उत्तराखंड से दिनेश आर्य को मौका दिया है. वहीं पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक (कोयल मल्लिक) को टिकट दिया है. अहम बात यह है कि कोयल पहले तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थीं और अब वे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं.

तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद बनी कोयल मल्लिक ने कुछ वक्त पहले ही राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया था. इस बार बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है. कोयल मल्लिक ने अप्रैल महीने में शपथ ली थी और जुलाई महीने में मानसून सत्र की शुरुआत से पहले इस्तीफा दे दिया था, बतौर तृणमूल कांग्रेस सांसद कोयल मलिक ने एक भी दिन सत्र में हिस्सा नहीं लिया था. कोयल अभिनेत्री हैं और वे कई बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

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उत्तराखंड से दिनेश आर्य को मौका

भाजपा ने दिनेश आर्य को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनको टिकट मिलना अहम माना जा रहा है. दिनेश आर्य भाजपा के नैनीताल जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उन्हें उत्तराखंड में राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है. इससे पहले चर्चा थी कि वे पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थे. हालांकि अब पार्टी ने बड़ा तोहफा दिया है.

राज्यसभा की 12 सीटों पर होना है चुनाव

राज्यसभा की 12 सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं. इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं. जबकि उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट पर वोटिंग होगी. राज्यसभा में कुल 245 सीटे हैं. इनमें 242 सीटें भरी हुई हैं और 3 सीटें खाली हैं. भाजपा के पास अभी 116 सांसद हैं. अब 16 अक्टूबर को वोटिंग और काउंटिंग करवाई जाएगी. बता दें कि भाजपा जल्द ही बचे हुए राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी घोषित कर देगी.

यह भी पढ़ें : ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में फिर प्रदर्शन, शिवसेना समेत कौन-कौन शामिल?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 04 Oct 2026 01:36 PM (IST)
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