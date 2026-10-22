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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVIDEO: आशुतोष-सौरभ से पीस बॉन्ड भरवाने पर भड़के प्रकाश राज, बोले- 'दोबारा...'

VIDEO: आशुतोष-सौरभ से पीस बॉन्ड भरवाने पर भड़के प्रकाश राज, बोले- 'दोबारा...'

अभिनेता प्रकाश राज ने CJP से जुड़े आशुतोष और सौरभ दास की रिहाई के लिए पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराने पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह उन पर दोबारा विरोध नहीं करने का दबाव बनाने जैसा है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 22 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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अभिनेता प्रकाश राज ने एक वीडियो जारी कर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े आशुतोष और सौरभ दास की रिहाई के लिए पीस बॉन्ड (शांति बनाए रखने का बांड) पर हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं से ऐसा बॉन्ड भरवाना उन पर दोबारा प्रदर्शन नहीं करने का दबाव बनाने जैसा है. 

प्रकाश राज ने कहा कि युवा इस कार्रवाई को देख रहे हैं और हिरासत में रखने तथा कथित अन्याय को नहीं भूलेंगे. उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया रद्द करने की मांग का समर्थन करते हुए दावा किया कि आने वाले दिनों में देशभर में करोड़ों लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं.

पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया पर सवाल

प्रकाश राज ने वीडियो में कहा कि जब अधिकारियों को पता है कि हिरासत में लिए गए लोगों को अंततः रिहा करना है, तो उन्हें हिरासत में रखने का औचित्य क्या है? उन्होंने पीस बॉन्ड की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे युवाओं को रिहाई से पहले ऐसा बॉन्ड क्यों हस्ताक्षर करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि अन्य प्रदर्शनकारियों से भी पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को कहा गया. प्रकाश राज ने आशंका जताई कि इसका उद्देश्य भविष्य में दोबारा प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ मामले दर्ज करने का दबाव बनाना हो सकता है. उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रदर्शनकारियों को परेशान करने वाली कार्रवाई के रूप में पेश किया.

प्रकाश राज ने यह भी बताया कि न्यायाधीश ने प्रदर्शनकारियों की उम्र के बारे में पूछा था. इस पर उन्होंने सवाल किया कि विरोध करने वाले युवाओं के साथ बचकाने व्यवहार जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है.

बोले- युवा हिरासत और अन्याय को नहीं भूलेंगे

प्रकाश राज ने कहा कि प्रदर्शनकारी दोबारा एकजुट होंगे. उनके मुताबिक, हिरासत में रखने के दौरान युवाओं को जिस कथित प्रताड़ना और अन्याय का सामना करना पड़ा, उसे वे नहीं भूलेंगे.

उन्होंने कहा कि सरकार को आने वाले दिनों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए तैयार रहना चाहिए. प्रकाश राज ने दावा किया कि किसान, नागरिक समाज से जुड़े लोग और लेखक देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का उल्लेख करते हुए कहा कि इन राज्यों में भी विरोध की आवाज तेज हो रही है.

'वोट चोरी' के आरोप के साथ उठाई मांग

प्रकाश राज ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों की संख्या हजारों या लाखों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि करोड़ों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर विरोध करेंगे.

वीडियो में उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग की. उन्होंने कहा कि कथित 'वोट चोरी' बंद होनी चाहिए.

फ्रांस और बांग्लादेश जैसी स्थिति की चर्चा

प्रकाश राज ने वीडियो में फ्रांस और बांग्लादेश का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन जैसी स्थिति बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि मामले को अनावश्यक रूप से उलझाने के बजाय इसे गंभीरता और परिपक्वता से संभालना चाहिए.

यह भी पढ़िएः अमित शाह का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने लिखा- 'भारत की आंतरिक सुरक्षा को...'

 

Published at : 22 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Prakash Raj CJP Sourav Das
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