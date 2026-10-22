अमित शाह का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने लिखा- 'भारत की आंतरिक सुरक्षा को...'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 अक्टूबर को जन्मदिन है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की. पीएम मोदी ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने, माओवाद की समस्या खत्म करने और नशामुक्त समाज के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अमित शाह के योगदान को उल्लेखनीय बताया.

वहीं, राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने और सहकारिता क्षेत्र को नई गति देने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की. अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था. वह 2019 से केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर कार्यरत हैं.

पीएम मोदी ने की लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. उनकी प्रशासनिक समझ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद की है.

पीएम मोदी ने विशेष रूप से माओवाद की समस्या को खत्म करने और नशामुक्त समाज के सपने को आगे बढ़ाने में मिली सफलताओं का उल्लेख किया. उन्होंने अमित शाह के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा कि वह जनता की सेवा में लगातार सक्रिय रहें.

राजनाथ सिंह ने सहकारिता क्षेत्र में योगदान को सराहा

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.”

राजनाथ सिंह ने कहा कि अमित शाह भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और सहकारिता क्षेत्र को नई गति देने के लिए पूरी लगन और कर्मठता से काम कर रहे हैं. उन्होंने अमित शाह के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और राष्ट्रसेवा में उनकी निरंतर सक्रियता की कामना की.

गुजरात के व्यापारी परिवार में हुआ जन्म

अमित अनिलचंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था. उनका परिवार गुजरात के मानसा से जुड़ा रहा है. उनके परदादा मानसा की छोटी रियासत में नगरसेठ यानी नगर के प्रमुख व्यापारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे.

उनके पिता अनिलचंद्र शाह मानसा के कारोबारी थे और पीवीसी पाइप का सफल व्यवसाय चलाते थे. अमित शाह का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ाव बचपन से ही रहा. वह कम उम्र में अपने मोहल्ले की शाखाओं में हिस्सा लेते थे. अहमदाबाद में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वह औपचारिक रूप से आरएसएस के स्वयंसेवक बने.

1982 में नरेंद्र मोदी से हुई पहली मुलाकात

अमित शाह की नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात 1982 में अहमदाबाद में आरएसएस से जुड़े संपर्कों के माध्यम से हुई थी. उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक थे और शहर में युवा गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. इसके बाद दोनों के बीच राजनीतिक और संगठनात्मक संबंध आगे बढ़े.

2019 से संभाल रहे हैं गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी

अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं. वह 2019 से केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले गृह मंत्री हैं. गृह मंत्रालय के साथ-साथ वह केंद्रीय सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं.

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