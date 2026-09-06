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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने मेट्रो में किया सफर, बच्चों से की बात, काशी को क्यों किया याद

PM मोदी ने मेट्रो में किया सफर, बच्चों से की बात, काशी को क्यों किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर की शाम दिल्ली मेट्रो में सफर करते नजर आए. पीएम ने बच्चों से बातचीत का वीडियो शेयर कर इसे मेट्रो मोमेंट्स बताया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 06 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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दिल्ली मेट्रो में शनिवार (5 सितंबर 2026) की शाम उस समय यात्रियों की नजरें ठहर गईं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम यात्रियों के साथ ट्रेन में सफर करते दिखाई दिए. उस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बात करते हुए नजर आए. इससे जुड़ा वीडियो पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने लिखा कि मेट्रो मोमेंट्स कल शाम SRCC तक और वापस आने के सफ़र के दौरान की बातचीत की.

PM मोदी ने सफर के दौरान एक बच्ची से पूछा भी क्या नाम है तुम कहां जा रही हो. इसके अलावा एक अन्य बच्चे ने कहा कि 5 सितंबर को हमलोग टीचर डे मनाते हैं. हमारे साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है, जिन्होंने ढेर सारे स्टूडेंट को प्रेरित किया था, लेकिन आज हमारे आप (पीएम मोदी) है जो सारे स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं. इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं.

पीएम मोदी ने किताबें पढ़ने की सलाह दी

पीएम मोदी ने बच्चों को किताबें पढ़ने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि हमें स्कूल की किताबों के अलावा भी बाहर की किताबें पढ़ने चाहिए खासकर ऑटोबायोग्राफी चाहे वो किसी खिलाड़ी की हो कलाकार, वैज्ञानिक की भी हो सकती है. मेट्रो में सफर करने के दौरान पीएम मोदी ने काशी को भी याद किया, जो उनका संसदीय क्षेत्र है. पीएम मोदी ने एक लड़की से पूछा कि काशी के लोग खुश है. वहां विकास का काम हो रहा है.

SRCC का शताब्दी समारोह 

पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो से सफर किया. मेट्रो में प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर यात्रियों में भी उत्साह देखने को मिला. बच्चों के साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी का सहज अंदाज वीडियो में नजर आया, जिसके बाद उनकी यह यात्रा चर्चा में आ गई.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 06 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Metro PM Modi Breaking News Abp News DELHI
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