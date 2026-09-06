PM मोदी ने मेट्रो में किया सफर, बच्चों से की बात, काशी को क्यों किया याद

दिल्ली मेट्रो में शनिवार (5 सितंबर 2026) की शाम उस समय यात्रियों की नजरें ठहर गईं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम यात्रियों के साथ ट्रेन में सफर करते दिखाई दिए. उस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ बात करते हुए नजर आए. इससे जुड़ा वीडियो पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने लिखा कि मेट्रो मोमेंट्स कल शाम SRCC तक और वापस आने के सफ़र के दौरान की बातचीत की.

PM मोदी ने सफर के दौरान एक बच्ची से पूछा भी क्या नाम है तुम कहां जा रही हो. इसके अलावा एक अन्य बच्चे ने कहा कि 5 सितंबर को हमलोग टीचर डे मनाते हैं. हमारे साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है, जिन्होंने ढेर सारे स्टूडेंट को प्रेरित किया था, लेकिन आज हमारे आप (पीएम मोदी) है जो सारे स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं. इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं.

Metro moments…



Conversations during last evening’s journey to SRCC and back. pic.twitter.com/GHIuPqYAKI — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2026

पीएम मोदी ने किताबें पढ़ने की सलाह दी

पीएम मोदी ने बच्चों को किताबें पढ़ने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि हमें स्कूल की किताबों के अलावा भी बाहर की किताबें पढ़ने चाहिए खासकर ऑटोबायोग्राफी चाहे वो किसी खिलाड़ी की हो कलाकार, वैज्ञानिक की भी हो सकती है. मेट्रो में सफर करने के दौरान पीएम मोदी ने काशी को भी याद किया, जो उनका संसदीय क्षेत्र है. पीएम मोदी ने एक लड़की से पूछा कि काशी के लोग खुश है. वहां विकास का काम हो रहा है.

SRCC का शताब्दी समारोह

पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो से सफर किया. मेट्रो में प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर यात्रियों में भी उत्साह देखने को मिला. बच्चों के साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी का सहज अंदाज वीडियो में नजर आया, जिसके बाद उनकी यह यात्रा चर्चा में आ गई.