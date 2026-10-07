सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने भगवान से क्या मांगा? खुद बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन में सेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि उन्हें इतनी शक्ति और सामर्थ्य मिले कि वे 140 करोड़ देशवासियों के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकें और उनकी सेवा करते रहें. पीएम मोदी ने कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं और जिस दायित्व पर हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान देश की जनता का है. उनके लिए जनता ही जनार्दन है.

पीएम मोदी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ऐसा पड़ाव भी आएगा. आज उन्हें सरकार के प्रमुख के तौर पर सेवा करते हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने इसे जनता के आशीर्वाद का परिणाम बताया.

कार्यकर्ताओं का आभार जताया

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर विश्वास रखने वाले सभी राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं का आभार जताया. पीएम मोदी ने कहा कि वह जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं. इस दौरान विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में जनता ने उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना. इसके लिए उन्होंने भारत के लोकतंत्र और संविधान का भी आभार जताया.

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