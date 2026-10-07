केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति विस्तार को मंजूरी दी है. एसके झा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक, दिनेश कुमार की प्रतिनियुक्ति चार महीने, सिद्ध नाथ गुप्ता का कार्यकाल छह महीने और विनोद शेषन व परवीन कुमार थिंद की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति दो-दो साल बढ़ाई गई है.

छह महीने के लिए बढ़ा गुप्ता का कार्यकाल

पश्चिम बंगाल के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस सिद्ध नाथ गुप्ता का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 के बाद छह महीने के लिए बढ़ाया गया है. यह विस्तार जनहित में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) में छूट के साथ मंजूर किया गया है. पश्चिम बंगाल कैडर के 1992-बैच के इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी गुप्ता अब राज्य में पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर अतिरिक्त छह महीने तक बने रहेंगे. इन्हें दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है. उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया था.

एसके झा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक बढ़ा

राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव एसके झा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है. यह विस्तार अगले आदेश तक या 31 अक्टूबर 2027 तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा.

ACC approves extension of tenure/service of senior officers: 🔹 Shri S.K. Jha, CSS, JS, Department of Revenue — extended up to 31.10.2027 or until further orders, whichever is earlier. 🔹 Shri Dinesh Kumar, IAS (NL:2004), JS, Department of Defence — central deputation extended by 4 months beyond 06.12.2026. 🔹 Shri Siddh Nath Gupta, IPS (WB:1992), DG & IGP, West Bengal — 6-month extension beyond 31.10.2026, with relaxation of Rule 16(1) of AIS (DCRB) Rules, 1958, in public interest. 🔹 Shri Vinod Seshan, IAS (AM:2008), JS, Ministry of Petroleum & Natural Gas — central deputation extended by 2 years beyond 08.03.2027. 🔹 Shri Parveen Kumar Thind, IAS (PB:2007), JS, Department of Social Justice & Empowerment — central deputation extended by 2 years beyond 01.03.2027. #DoPT #CSS — Central Secretariat Service Forum (@CSSforum_) October 6, 2026

रक्षा मंत्रालय में दिनेश कुमार की प्रतिनियुक्ति बढ़ी

रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव आईएएस दिनेश कुमार की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 6 दिसंबर 2026 के बाद चार महीने के लिए बढ़ाई गई है. रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर इस विस्तार को मंजूरी दी गई, जिससे वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पर बने रह सकें.

विनोद शेषन की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति दो साल बढ़ी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव आईएएस विनोद शेषन की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 8 मार्च 2027 के बाद दो साल के लिए बढ़ा दी गई है.

परवीन कुमार थिंद की प्रतिनियुक्ति भी दो साल बढ़ी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संयुक्त सचिव आईएएस परवीन कुमार थिंद की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 1 मार्च 2027 के बाद दो साल के लिए बढ़ाई गई है. यह मंजूरी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव पर दी गई.

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