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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार

केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति विस्तार को मंजूरी दी है. इसमें पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता को भी सेवा विस्तार दिया गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 09:39 AM (IST)
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कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति विस्तार को मंजूरी दी है. एसके झा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक, दिनेश कुमार की प्रतिनियुक्ति चार महीने, सिद्ध नाथ गुप्ता का कार्यकाल छह महीने और विनोद शेषन व परवीन कुमार थिंद की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति दो-दो साल बढ़ाई गई है.

छह महीने के लिए बढ़ा गुप्ता का कार्यकाल

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पश्चिम बंगाल के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस सिद्ध नाथ गुप्ता का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 के बाद छह महीने के लिए बढ़ाया गया है. यह विस्तार जनहित में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) में छूट के साथ मंजूर किया गया है. पश्चिम बंगाल कैडर के 1992-बैच के इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी गुप्ता अब राज्य में पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर अतिरिक्त छह महीने तक बने रहेंगे. इन्हें दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है. उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया था. 

एसके झा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक बढ़ा

राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव एसके झा का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है. यह विस्तार अगले आदेश तक या 31 अक्टूबर 2027 तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा.

रक्षा मंत्रालय में दिनेश कुमार की प्रतिनियुक्ति बढ़ी

रक्षा विभाग में संयुक्त सचिव आईएएस दिनेश कुमार की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 6 दिसंबर 2026 के बाद चार महीने के लिए बढ़ाई गई है. रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर इस विस्तार को मंजूरी दी गई, जिससे वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पर बने रह सकें.

विनोद शेषन की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति दो साल बढ़ी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव आईएएस विनोद शेषन की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 8 मार्च 2027 के बाद दो साल के लिए बढ़ा दी गई है.

परवीन कुमार थिंद की प्रतिनियुक्ति भी दो साल बढ़ी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संयुक्त सचिव आईएएस परवीन कुमार थिंद की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 1 मार्च 2027 के बाद दो साल के लिए बढ़ाई गई है. यह मंजूरी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव पर दी गई.

यह भी पढ़िएः ईरान को अमेरिका की दो टूक, जेडी वेंस बोले- 'वादों से नहीं बनेगी बात, पहले...'

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
ACC Tenure Extension Senior Officers
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