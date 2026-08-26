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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर बोले सलमान खुर्शीद- 'किसी को यह इजाजत...'

'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर बोले सलमान खुर्शीद- 'किसी को यह इजाजत...'

वन नेशन-वन इलेक्शन बिल को लेकर कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि चुनाव एक हो वो एक तकनीक वाली बात है और संवैधानिक बात है. 

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Aug 2026 07:56 AM (IST)
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वन नेशन-वन इलेक्शन बिल को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. सरकार की योजना वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की है. अभी जो विधायी प्रक्रिया चल रही है उसके मुताबिक एक साथ चुनाव का पहला चक्र 20234 में पूरा होता नजर आ रहा है लेकिन अब 2029 को लेकर भी चर्चा हो रही है.  कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिएक्ट किया है. 

'एक देश हो हम सब इसके लिए तैयार है'
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, जो संवैधानिक आदेश है वो आज तो अनुमति नहीं देता है कि 'एक देश, एक चुनाव' हो.  मेरा ये मानना है कि 'एक देश हो हम सब इसके लिए तैयार है.  चुनाव एक हो वो एक तकनीक वाली बात है और संवैधानिक बात है.  उस पर चर्चाएं चल रही हैं और लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं.

हम मानते हैं कि अगर आज इसे किया जाएगा तो ये संवैधानिक का उल्लंघन होगा और संविधान बदलने के लिए संविधान का बुनियादी ढांचा सामने रखकर संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे.  तो इसके क्या अंजाम होंगे इसको भी आप अच्छी तरह जानते हैं. एक देश पर सब एक हो जाए सब एक साथ रहे और देश के बारे में एक सोच रखें.

'यह एक सपना है'
 उन्होंने कहा, आज का संवैधानिक आदेश किसी को ये कहने की इजाजत नहीं देता कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' हो सकता है. हमारा मानना ​​है कि अगर आज ऐसा किया जाता है, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा. यह एक सपना है.

जेपीसी के अध्यक्ष ने कही ये बात
संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने सोमवार को कहा कि अगर संविधान में संशोधन हो जाता है और राज्य सरकारे तैयार होती है तो 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाना संभव है.

ये भी पढ़ें: PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर देश को दी मुबारकबाद, कहा- 'ईद मुबारक...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 26 Aug 2026 07:56 AM (IST)
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