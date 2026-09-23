मेघालय से BJP के लिए गुड न्यूज, UDP के 12 में से 8 विधायक पार्टी में शामिल

मेघालय से UDP के 12 में से 8 विधायक BJP में शामिल हो रहे हैं. खलीहियात विधायक क्यिरमेन श्याला के नेतृत्व में विधायकों ने BJP नेतृत्व से मुलाकात की थी. उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोयला खनन और संविधान की आठवीं अनुसूची में खासी भाषा को शामिल करने जैसे मुद्दों पर आश्वासन मिला है. पूर्व विधायक और UDP नेता डॉ. जेमिनो मावथोह 12 सितंबर को BJP में शामिल हुए थे.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जहां पर मेघालय से यूडीपी के 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए हैं, किरेन रिजिजू ने कहा, मेघालय के सभी आठ लोकप्रिय विधायक आज BJP परिवार में शामिल हो रहे हैं. यह न सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत अहम राजनीतिक घटनाक्रम है. मैं अपने सभी दोस्तों, यानी मेघालय विधानसभा के चुने हुए आठ विधायकों का BJP परिवार में पूरे दिल से स्वागत करता हूं. वे पहले UDP से जुड़े थे, जो एक बहुत प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है.

#WATCH | Delhi: At a press conference, Union Minister of Parliamentary Affairs, Kiren Rijiju, says, "... We welcome eight elected members of the assembly, MLAs of Meghalaya, into the BJP family. They earlier belonged to UDP, a very prominent regional party. Looking at the… pic.twitter.com/3QxnSJm5cZ — ANI (@ANI) September 23, 2026

12 सालों में हुए बदलाव

किरेन रिजिजू ने आगे कहा, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर और मेघालय में हुई प्रगति और बदलाव, पूर्वोत्तर के लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी का दिल से जुड़ाव और जिस तरह से बीजेपी ने पूर्वोत्तर में विकास की राजनीति को बदला है. इन सब बातों से ये सभी आठों विधायक बहुत प्रभावित हैं और मोदी जी और हमारी BJP-नीत सरकार के कामकाज से काफी प्रेरित हैं.

मेघालय में हो गए 10 विधायक

बता दें 60 सदस्यों वाली मेघालय विधानसभा में BJP के दो विधायक थे. UDP के आठ विधायक BJP में शामिल हो गए हैं. जिससे BJP की संख्या बढ़कर 10 हो गई है.

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