Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मणिपुर हिंसा में अब तक 306 मौतें, 49 लापता', विधानसभा में सरकार ने दिए आंकड़े

'मणिपुर हिंसा में अब तक 306 मौतें, 49 लापता', विधानसभा में सरकार ने दिए आंकड़े

मणिपुर के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह ने कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए. उन्होंने बताया कि जातीय हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 03 Sep 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने गुरुवार (3 अगस्त 2026) को विधानसभा में बताया कि मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 306 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं. राज्य सरकार के मंत्री ने बताया कि ये आंकड़े 31 अगस्त 2026 तक के हैं. मैतेई और कुकी समुदायों के बीच यह हिंसा तीन मई 2023 को तब शुरू हुई थी, जब पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ निकाला गया था. यह मार्च मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित किया गया था.

306 लोगों की मौत, 49 लापता 

विधानसभा के मौजूदा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक सपम रंजन सिंह के सवाल के जवाब में कोंथौजम ने कहा, ‘3 मई 2023 को हिंसा शुरू होने के बाद से 31 अगस्त 2026 तक 306 लोगों की मौत हुई है और 49 लोग अब भी लापता हैं.’ मेइती समुदाय की आबादी मणिपुर की कुल आबादी का करीब 53 फीसदी है और यह मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहती है. वहीं, राज्य में नगा और कुकी समेत आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 40 फीसदी है और ये मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं. 

हिंसा को देखते हुए पिछले साल 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. इससे पहले महीनों तक चली जातीय हिंसा के बाद बीजेपी नीत सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था. इस साल चार फरवरी को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया. इसके कुछ घंटे बाद बीजेपी नेता वाई. खेमचंद सिंह के मुख्यमंत्री बनने के साथ राज्य में नयी सरकार का गठन हुआ.

शांति बहाल के लिए सब आएं आगे: कोंथौजम गोविंदस

मणिपुर के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह ने 2 अगस्त को विधानसभा में कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए. उन्होंने पूरे मणिपुर के धार्मिक और सामुदायिक नेताओं से भी अपील की थी कि वे आगे आएं और अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी को दूर करने और समाधान खोजने में भूमिका निभाएं.

उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच जमीन के आदान-प्रदान के किसी भी समझौते के बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है. उन्होंने सदन को यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, जबकि संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयास जारी हैं.

ये भी पढ़ें : कांग्रेस ने असम में इस पार्टी से तोड़ा गठबंधन, आखिर क्यों हुई खफा?

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 03 Sep 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Manipur Violence Kuki Govindas Konthoujam Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अभिजीत दीपके का CJP D पर पलटवार, कहा- 'डिसाइड कर लें कि...'
अभिजीत दीपके का CJP D पर पलटवार, कहा- 'डिसाइड कर लें कि...'
इंडिया
'मणिपुर हिंसा में अब तक 306 मौतें, 49 लापता', विधानसभा में सरकार ने दिए आंकड़े
'मणिपुर हिंसा में अब तक 306 मौतें, 49 लापता', विधानसभा में सरकार ने दिए आंकड़े
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
इंडिया
राघव चड्ढा के वोटर रिकॉर्ड पर सियासी संग्राम! कई पार्टियों ने दिया बयान
राघव चड्ढा के वोटर रिकॉर्ड पर सियासी संग्राम! कई पार्टियों ने दिया बयान
Advertisement

वीडियोज

NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: अपनों के इंतजार में टूटे लोग, बेबसी में पुतलों का कर रहे अंतिम संस्कार
नेपाल बाढ़: अपनों के इंतजार में टूटे लोग, बेबसी में पुतलों का कर रहे अंतिम संस्कार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
इंडिया
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
क्रिकेट
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
पंजाब
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
ट्रेंडिंग
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget