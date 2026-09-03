'मणिपुर हिंसा में अब तक 306 मौतें, 49 लापता', विधानसभा में सरकार ने दिए आंकड़े

मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने गुरुवार (3 अगस्त 2026) को विधानसभा में बताया कि मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 306 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं. राज्य सरकार के मंत्री ने बताया कि ये आंकड़े 31 अगस्त 2026 तक के हैं. मैतेई और कुकी समुदायों के बीच यह हिंसा तीन मई 2023 को तब शुरू हुई थी, जब पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ निकाला गया था. यह मार्च मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित किया गया था.

306 लोगों की मौत, 49 लापता

विधानसभा के मौजूदा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक सपम रंजन सिंह के सवाल के जवाब में कोंथौजम ने कहा, ‘3 मई 2023 को हिंसा शुरू होने के बाद से 31 अगस्त 2026 तक 306 लोगों की मौत हुई है और 49 लोग अब भी लापता हैं.’ मेइती समुदाय की आबादी मणिपुर की कुल आबादी का करीब 53 फीसदी है और यह मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहती है. वहीं, राज्य में नगा और कुकी समेत आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 40 फीसदी है और ये मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं.

हिंसा को देखते हुए पिछले साल 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. इससे पहले महीनों तक चली जातीय हिंसा के बाद बीजेपी नीत सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था. इस साल चार फरवरी को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया. इसके कुछ घंटे बाद बीजेपी नेता वाई. खेमचंद सिंह के मुख्यमंत्री बनने के साथ राज्य में नयी सरकार का गठन हुआ.

शांति बहाल के लिए सब आएं आगे: कोंथौजम गोविंदस

मणिपुर के गृह मंत्री कोंथौजम गोविंदस सिंह ने 2 अगस्त को विधानसभा में कहा कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए. उन्होंने पूरे मणिपुर के धार्मिक और सामुदायिक नेताओं से भी अपील की थी कि वे आगे आएं और अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसे की कमी को दूर करने और समाधान खोजने में भूमिका निभाएं.

उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच जमीन के आदान-प्रदान के किसी भी समझौते के बारे में कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है. उन्होंने सदन को यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, जबकि संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रयास जारी हैं.

ये भी पढ़ें : कांग्रेस ने असम में इस पार्टी से तोड़ा गठबंधन, आखिर क्यों हुई खफा?