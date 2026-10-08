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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडॉक्टरों को महंगे गिफ्ट और विदेश यात्रा देने पर SC सख्त, कमिटी बनाने का दिया आदेश

डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट और विदेश यात्रा देने पर SC सख्त, कमिटी बनाने का दिया आदेश

दवा कंपनियों द्वारा सेल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों और बाकी लोगों को तोहफे बांटने या दूसरे लाभ पहुंचाने से संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी गठित कर जांच करने का आदेश दिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 08 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को महंगे उपहार और विदेश यात्रा जैसी सुविधाएं देने के मामले की समीक्षा की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए एक कमिटी के गठन का आदेश दिया है. यह कमिटी दवा कंपनियों के मार्केटिंग के तरीकों को लेकर उठाई जा रही आपत्तियों पर विचार कर रिपोर्ट देगी. 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपने आदेश में केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे का उल्लेख किया है. 17 अगस्त को हुई सुनवाई में यह हलफनामा कोर्ट में रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दवा कंपनियों के नियमन पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी. कमेटी दो महीने में रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट के बाद सरकार फैसला लेगी.

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किसने दाखिल की याचिका?

कोर्ट ने जिस याचिका पर यह आदेश दिया है, वह फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था की है. 2021 में दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि सरकार ने यूनिफॉर्म कोड ऑफ़ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) बना रखा है. लेकिन इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया है.

दवा कंपनियों पर कार्रवाई की मांग

याचिकाकर्ता की मांग है कि मार्केटिंग के गलत तरीके अपनाने वाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए. उन्होंने बताया है कि UCPMP के पैराग्राफ 6 और 7 में दवा कंपनियों को डॉक्टरों और बाकी लोगों को तोहफे बांटने या दूसरे लाभ पहुंचाने से मना किया गया है. लेकिन इस कोड को कानून का रूप नहीं दिया गया है.

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया है कि एक तरफ तो इंडियन मेडिकल काउंसिल के 2002 के नियमों में तोहफे लेने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई का प्रावधान है. दूसरी तरफ UCPMP में तोहफे देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. इसका गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है.

डोलो 650 से शुरू हुआ मामला

कोविड के दौरान डॉक्टरों की तरफ से सबसे ज्यादा लिखी गई दवाइयों में से एक डोलो 650 पर उठे गंभीर सवालों को आधार बनाते हुए यह याचिका दाखिल हुई थी. याचिका में दावा किया गया कि कंपनी ने डॉक्टरों को तरह-तरह के लालच देकर उनसे यही दवा लिखवाई. दवा को महंगी बनाने के लिए डोलो 650 में पेरासिटामोल का डोज मरीज की जरूरत से ज्यादा रखा गया.

याचिका में दवा कंपनी की तरफ से डॉक्टरों को उपहार देने और विदेश यात्रा करवाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के खर्च करने की बात कही गई थी. 1 मई 2025 को इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टरों से अपने पर्चे में सिर्फ जेनेरिक दवा लिखने को कहा जाना चाहिए.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 08 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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