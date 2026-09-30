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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वैनिश कुमार डाकू है, तुरंत उन्हें...', ममता बनर्जी का CEC पर बड़ा हमला

'वैनिश कुमार डाकू है, तुरंत उन्हें...', ममता बनर्जी का CEC पर बड़ा हमला

इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल हुईं ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने ज्ञानेश कुमार को ‘वैनिश कुमार’ करार दिया और उनके इस्तीफे की मांग की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 30 Sep 2026 04:52 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के मामले, एसआईआर प्रक्रिया और कथित वोट चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर बुधवार (30 सितंबर) को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई. विपक्षी पार्टियां इन सभी मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा. 

इंडिया गठबंधन की इस बैठक में ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को ‘वैनिश कुमार’ कहा. इसके बाद ममता बनर्जी ने बैठक में एसआईआर के जरिए वोट की लूट का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया बेहद खराब तरीके से संचालित की गई.

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मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती- ममता
दिल्ली में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद की स्थिति और बीजेपी पर कथित तानाशाही का जिक्र करते हुए कहा, “अब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती.” बंगाल की पूर्व सीएम बनर्जी ने एसआईआर के जरिए मतदाताओं के अधिकारों पर पड़ रहे असर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई.

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि हम सब एक साथ हैं. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी करके बिहार में जीत हासिल की. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर बंगाल में लूट के आरोप लगाए. इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वैनिश कुमार चोर है और वो डाकू है.

ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें (ज्ञानेश कुमार) को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने बीजेपी पर बंगाल में वोट लूटने, चोरी करने और ईवीएम मशीन जलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए. विपक्ष संसद के दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. इस बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और महबूबा मुफ्ती के अलावा कई नेता शामिल हुए.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 30 Sep 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
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