INDIA गठबंधन के बीच 6 पॉइंट पर बनी बात, खरगे बोले- 'राष्ट्रपति से मांगेंगे वक्त'

दिल्ली में बुधवार (30 सितंबर 2026) को हुई INDIA गठबंधन की बैठक में चुनाव आयोग और SIR को लेकर विपक्षी दलों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि करीब साढ़े 3 घंटे तक चली बैठक में सभी दलों ने मिलकर आगे की लड़ाई लड़ने पर सहमति जताई. उन्होंने बताया कि कुछ नेता ऑनलाइन भी बैठक से जुड़े थे और उद्धव ठाकरे तथा हेमंत सोरेन ने भी अपनी बात रखी. इसके 6 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया.

खरगे के मुताबिक, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं ने बैठक में कई सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन अब चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त कार्यक्रम चलाएगा.

VIDEO | Delhi: Addressing a press conference after INDIA bloc meeting, Congress president Mallikarjun Kharge, says, "From October 2 to 8, we will hold district-level 'Save Democracy' marches and stage demonstrations outside the offices of every District Magistrate. We will also… pic.twitter.com/ietj3MtDRZ — Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026

2 से 8 अक्टूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’

खरगे ने बताया कि INDIA गठबंधन ने 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देशभर में ‘Save Democracy’ यानी ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च निकालने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान जिला स्तर पर मार्च और प्रदर्शन किए जाएंगे. विपक्षी दलों से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और लोकतंत्र के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों को इसमें शामिल होने की अपील की गई है. खरगे ने कहा कि इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच उठाना है.

6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च

खरगे ने कहा कि 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे. उन्होंने बताया कि पहले यह कार्यक्रम पहले की तारीख पर करने की बात थी, लेकिन बाद में सभी सांसदों की उपलब्धता को देखते हुए 6 अक्टूबर की तारीख तय की गई. इससे पहले विपक्षी दलों ने CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को भी INDIA गठबंधन के अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया है. गठबंधन की बैठक में चुनाव आयोग, SIR, मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा हुई.

राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेगा विपक्ष

खरगे ने कहा कि विपक्षी नेता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे. इस मुलाकात में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े विपक्ष के सवाल राष्ट्रपति के सामने रखने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयोग और सरकार से जुड़े इन मुद्दों पर उसकी चिंताओं को संवैधानिक स्तर पर भी सामने रखा जाए.

खरगे ने मोदी-शाह पर लगाए आरोप

बैठक के बाद खरगे ने चुनाव आयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके पीछे मोदी और शाह हैं. खरगे ने इससे पहले भी CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी और उन्हें सरकार का कठपुतली बताया था.