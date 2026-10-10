महालया पर जोरहाट की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, दुर्गा पूजा के आगमन का शंखनाद

असम के जोरहाट में शनिवार तड़के महालया के अवसर पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. गर अली इलाके में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. महालया को हिंदू धर्म में पितृ पक्ष की समाप्ति और देवी पक्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. जोरहाट में हर साल महालया के अवसर पर लोग तड़के सुबह सड़कों पर निकलकर इस पारंपरिक आयोजन में हिस्सा लेते हैं.

सालों से चली आ रही यह परंपरा शहर की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है. महालया के अवसर पर श्रद्धालु प्रार्थना, भजन, जुलूस और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मां दुर्गा के आगमन का स्वागत करते हैं. इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि तराजन पूजा सम्मिलनी ने अपनी स्थापना और परंपरा के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया.

इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए आयोजकों ने पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया. तराजन पूजा सम्मिलनी के अध्यक्ष भूपेन बरुआ ने कहा कि यह परंपरा जोरहाट में लगभग 100 वर्षों से चली आ रही है और इस वर्ष सम्मिलनी ने अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

महालया का विशाल आयोजन

बरुआ ने कहा, “इस ऐतिहासिक अवसर को खास बनाने के लिए हमने इस बार महालया का आयोजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भव्य तरीके से करने का प्रयास किया है. हमने अपने मंदिर से जुलूस निकाला, जो यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है. वहां से जुलूस निकालकर हम इस आयोजन स्थल तक पहुंचे.”

जोरहाट के स्थानीय निवासी श्री श्री घोष ने महालया के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिन हजारों लोगों का सड़कों पर जुटना लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महालया के दिन मां दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आती हैं. मान्यता है कि देवी के आगमन से वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है.

घोष ने कहा कि महालया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पितृ पक्ष की समाप्ति और देवी पक्ष की शुरुआत है. पितृ पक्ष के दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं. इसके समाप्त होते ही देवी पक्ष की शुरुआत होती है, जो मां दुर्गा की आराधना और दुर्गा पूजा की तैयारियों से जुड़ा है.

दुर्गा पूजा से पहले महालया की धूम

महालया को दुर्गा पूजा से पहले एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर माना जाता है. इसके साथ ही असम सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज हो जाती हैं. इस दौरान पूजा समितियां पंडालों की तैयारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों को अंतिम रूप देने में जुट जाती है.

जोरहाट में हर साल होने वाला महालया आयोजन शहर की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. इस वर्ष तराजन पूजा सम्मिलनी के शताब्दी समारोह ने आयोजन को और भी खास बना दिया है. हजारों लोगों की भागीदारी ने एक बार फिर जोरहाट की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और सामुदायिक एकजुटता की झलक पेश की है.

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