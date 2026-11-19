कांग्रेस ने गुरुवार को चीन के साथ व्यापार घाटे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा. हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का चीन से व्यापारिक घाटा बढ़ गया. मेक इन इंडिया अब इम्पोर्ट फ्रॉम चीन बन गया.

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर घेरते हुए कहा है कि चीन के साथ व्यापार घाटे में साल 2026-27 के बीच रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हुई, जो लगभग 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की राह पर है. यह पिछले साल 112 अरब अमेरिकी डॉलर था. 2014 मे जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे, तब यह आंकड़ा लगभग 36 अरब था.

जयराम बोले- 12 सालों में पीएम ने घाटा 4 गुना बढ़ाया

जयराम रमेश ने कहा है कि 12 सालों में पीएम मोदी ने घाटा 4 गुना बढ़ा दिया. मोदी है तो मुमकिन है. इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोखला हो रहा. हमारे MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कुचले जा रहे हैं. यह चीन से आ रहे सामान का मुकाबला नहीं कर सकते.

उन्होंने दावा किया कि भारत मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम रणनीतिक क्षेत्रों में भारत पूरी तरह से चीन से आयातित पुर्जों पर निर्भर है. मेक इन इंडिया अब चीन से आयात बन गया है.

सरकार के पास किसी तरह का जवाब नहीं: जयराम

कांग्रेस नेता ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन के आतिक्रमण की खबरें लगातार आ रही हैं. सरकार के पास व्यापार या सीमा के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है. उनकी यह टिप्पणी एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है. इसमें दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2027 के पहले साथ महीनों में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 83 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक मासिक द्विपक्षीय व्यापार घाटा एवरेज 12 अरब डॉलर रहा है. यानी की साल 2027 तक यह घाटा बढ़कर 150 पहुंच सकता है. 2026 में 112 अरब डॉलर था.

हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2027 के पहले सात महीनों में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 83 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इस फाइनेंशियल इयर में अब तक मासिक द्विपक्षीय व्यापार घाटा औसतन लगभग 12 अरब डॉलर रहा. इससे साल 2027 में चीन के साथ यह घाटा बढ़कर लगभग 150 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच चुका है.