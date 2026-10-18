Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता हादसे के घायलों से मिलेंगे गृहमंत्री अमित शाह, CM शुभेंदु से की बात

कोलकाता हादसे के घायलों से मिलेंगे गृहमंत्री अमित शाह, CM शुभेंदु से की बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के कारण घायल हुए लोगों से रविवार को मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी से बात की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के कारण घायल हुए लोगों से रविवार (18 अक्टूबर) को मुलाकात करेंगे. इस दुखद घटना के चलते उन्होंने अपने पहले से तय पूजा कार्यक्रमों को एक दिन के लिए टाल दिया है.

उत्तरी कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम को बारिश के चलते भीड़ उमड़ने से मची भगदड़ में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि अमित शाह शनिवार शाम को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं. वो आज मध्य कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट इलाके में स्थित कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जा सकते हैं, जहां घायलों में से ज्यादातर लोगों का इलाज चल रहा है.

हालांकि अमित शााह के बदले हुए आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं की गई है. पंडाल घूमने आए घायलों में से 2 लोग राज्य सरकार द्वारा संचालित SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भी भर्ती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि शाह उनसे भी मिलने जाएंगे या नहीं.

हादसे को लेकर अमित शाह ने क्या कहा
कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मुझे कोलकाता के चोरबागन पब्लिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की बेहद दुखद खबर मिली है. मैंने इस मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी से बात की है. मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं." उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

घायलों से मिलने अस्पताल जाऊंगा- शाह
अमित शाह ने शनिवार को कहा, "मैं कल पश्चिम बंगाल में अपने सभी तय कार्यक्रमों को टाल दूंगा और घायलों से मिलने अस्पताल जाऊंगा. मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि सभी घायल जल्द स्वस्थ हो जाएं." शाह के कार्यक्रम के अनुसार उन्हें रविवार सुबह बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन मुख्यालय जाना था और दिन में बाद में हावड़ा और कोलकाता में दुर्गा पूजा के कई अन्य आयोजनों में शामिल होना था.

अमित शाह का कार्यक्रम
गृह मंत्री का उत्तरी कोलकाता में शोभाबाजार राजबाड़ी (राजा नबकृष्ण देब के वंशजों का शाही महल) में 250 साल से भी पुरानी पूजा में शामिल होने और फिर दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना होने का कार्यक्रम था. शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस दुखद घटना के मद्देनजर अमित शाह ने अपने पूजा कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया है और वे अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें

भीड़, बारिश और माइक पर अनाउंसमेंट... कोलकाता हादसे का क्या रहा कारण, बड़ी बातें

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 18 Oct 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
WEST BENGAL AMIT SHAH Kolkata Durga Puja Stampede
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
इंडिया
भीड़, बारिश और माइक पर अनाउंसमेंट... कोलकाता हादसे का क्या रहा कारण, बड़ी बातें
भीड़, बारिश और माइक पर अनाउंसमेंट... कोलकाता हादसे का क्या कारण, बड़ी बातें
इंडिया
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
इंडिया
मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाख, बंगाल हादसे पर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान
मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाख, बंगाल हादसे पर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपावली से पहले योगी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों का बढ़ेगा बोनस और DA!
दीपावली से पहले योगी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों का बढ़ेगा बोनस और DA!
बॉलीवुड
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
'5 साल तक नाना ने पापा से नहीं की बात', माता-पिता की शादी पर सलमान खान का खुलासा
क्रिकेट
'हमारे पास पहले से 2 ओपनर हैं...', श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी से बातचीत पर किया खुलासा
'हमारे पास पहले से 2 ओपनर हैं', श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी से बातचीत पर किया खुलासा
इंडिया
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
'प्रशासन से अपील है कि...', राहुल गांधी ने कोलकाता हादसे पर जाहिर किया दुख
विश्व
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
कनाडा के सैन्य ठिकाने पर भीषण आग, कई जवानों के मौत की आशंका, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
मेट्रो में कागज वाला टिकट देख गदगद हुए बिहारी चाचा, बोले- ई देखा
मेट्रो में कागज वाला टिकट देख गदगद हुए बिहारी चाचा, बोले- ई देखा
शिक्षा
एआई से वीजा एप्लिकेशन लिखवाना पड़ा भारी, 64% भारतीयों के वीजा रद्द
एआई से वीजा एप्लिकेशन लिखवाना पड़ा भारी, 64% भारतीयों के वीजा रद्द
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget