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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बंगाल पर हिंदी थोपना बंद करें', देवी दुर्गा के पोस्टर को लेकर TMC का BJP पर हमला

'बंगाल पर हिंदी थोपना बंद करें', देवी दुर्गा के पोस्टर को लेकर TMC का BJP पर हमला

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने देवी दुर्गा का स्वागत करने वाले एक बंगाली पोस्टर की भाषा बदल दी है, जिसे लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी बीजेपी सरकार पर हमलावर है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Oct 2026 02:49 PM (IST)
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कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) ने साफ-सुथरे शहर में देवी दुर्गा का स्वागत करने वाले एक बंगाली पोस्टर की भाषा बदल दी है. यह बदलाव ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के गुट द्वारा रविवार को "हिंदी थोपने" के मुद्दे पर निशाना साधने के बाद किया गया है.

दुर्गा पूजा के दौरान 10-21 अक्तूबर तक शहर में चलाए जा रहे सफाई अभियान के पोस्टर पर लिखा था, 'मायेर कोरबो स्वच्छता से स्वागत' (मां दुर्गा का स्वागत स्वच्छता से करेंगे). इसमें एक ही वाक्य में बंगाली और हिंदी वाक्यांशों का अनोखा मिश्रण था. बाद में नगर निकाय ने इसे बदलकर 'स्वच्छतार साथे मां के स्वागत जनाई' कर दिया, जो उसी अर्थ वाला एक बंगाली वाक्य है.

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कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव
इसका अर्थ भी वही है. हालांकि नए पोस्टर के सबसे ऊपर मूल वाक्यांश "स्वच्छता से स्वागत" को ही रहने दिया गया है. KMC और बंगाल सरकार दोनों की ओर से इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. इस कॉर्पोरेशन को अभी एक एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं. बता दें कि राज्य की सबसे बड़ी सिविक बॉडी (नगर निकाय) में इस साल के आखिर में चुनाव होने की संभावना है. सिविक बॉडी के नए पोस्टर में मुख्य संदेश बंगाली में था, लेकिन सबसे ऊपर 'स्वच्छता से स्वागत' लिखा हुआ था.

बंगाल पर हिंदी थोपना बंद करें- टीएमसी
हिंदी और बंगाली वाक्यांशों के इस मिश्रण ने राज्य में विपक्षी पार्टी को नाराज कर दिया है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "ऐसा लगता है कि केएमसी कोलकाता की ओर से पोस्ट की जाने वाली किसी भी चीज की प्रूफ-रीडिंग नहीं की जाती. हमारी खूबसूरत भाषा का अपमान किया जा रहा है और ऐसा करने के लिए उन्हें बंगाल की बीजेपी सरकार सरकार से हरी झंडी दी गई है. दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए बंगाल पर हिंदी थोपना बंद करें. हिंदी थोपना बंद करें अभी."

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 12 Oct 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Goddess Durga BJP Tmc
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