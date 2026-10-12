'बंगाल पर हिंदी थोपना बंद करें', देवी दुर्गा के पोस्टर को लेकर TMC का BJP पर हमला

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) ने साफ-सुथरे शहर में देवी दुर्गा का स्वागत करने वाले एक बंगाली पोस्टर की भाषा बदल दी है. यह बदलाव ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के गुट द्वारा रविवार को "हिंदी थोपने" के मुद्दे पर निशाना साधने के बाद किया गया है.

दुर्गा पूजा के दौरान 10-21 अक्तूबर तक शहर में चलाए जा रहे सफाई अभियान के पोस्टर पर लिखा था, 'मायेर कोरबो स्वच्छता से स्वागत' (मां दुर्गा का स्वागत स्वच्छता से करेंगे). इसमें एक ही वाक्य में बंगाली और हिंदी वाक्यांशों का अनोखा मिश्रण था. बाद में नगर निकाय ने इसे बदलकर 'स्वच्छतार साथे मां के स्वागत जनाई' कर दिया, जो उसी अर्थ वाला एक बंगाली वाक्य है.

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव

इसका अर्थ भी वही है. हालांकि नए पोस्टर के सबसे ऊपर मूल वाक्यांश "स्वच्छता से स्वागत" को ही रहने दिया गया है. KMC और बंगाल सरकार दोनों की ओर से इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. इस कॉर्पोरेशन को अभी एक एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं. बता दें कि राज्य की सबसे बड़ी सिविक बॉडी (नगर निकाय) में इस साल के आखिर में चुनाव होने की संभावना है. सिविक बॉडी के नए पोस्टर में मुख्य संदेश बंगाली में था, लेकिन सबसे ऊपर 'स्वच्छता से स्वागत' लिखा हुआ था.

बंगाल पर हिंदी थोपना बंद करें- टीएमसी

हिंदी और बंगाली वाक्यांशों के इस मिश्रण ने राज्य में विपक्षी पार्टी को नाराज कर दिया है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "ऐसा लगता है कि केएमसी कोलकाता की ओर से पोस्ट की जाने वाली किसी भी चीज की प्रूफ-रीडिंग नहीं की जाती. हमारी खूबसूरत भाषा का अपमान किया जा रहा है और ऐसा करने के लिए उन्हें बंगाल की बीजेपी सरकार सरकार से हरी झंडी दी गई है. दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए बंगाल पर हिंदी थोपना बंद करें. हिंदी थोपना बंद करें अभी."

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