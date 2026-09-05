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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल में दर्दनाक हादसा, लॉरी से टकराई कार, 8 छात्रों की मौत

केरल में दर्दनाक हादसा, लॉरी से टकराई कार, 8 छात्रों की मौत

केरल के त्रिशूर जिले में शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार आठ छात्रों की मौत हो गई. हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जहां युवाओं की कार सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Sep 2026 08:44 AM (IST)
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केरल के त्रिशूर जिले में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार आठ छात्रों की मौत हो गई. हादसा कैपमंगलम के पास पनम्बिकुन्नु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. पुलिस के मुताबिक, कार सड़क किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने शनिवार को हादसे की जानकारी दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के छात्र बताए जा रहे हैं.

रात 11:40 बजे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 40 मिनट पर हुई. बताया गया कि युवाओं की कार सड़क किनारे खड़ी लॉरी से जा भिड़ी. टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी आठ लोगों की जान चली गई.

राहत और बचाव के बाद निकाले गए शव

हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग, पुलिस और अग्निशमन एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव अभियान चलाकर कार में फंसे शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने बताया कि सभी शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है.

तमिलनाडु में पंजीकृत थी कार

पुलिस के मुताबिक, हादसे में दुर्घटनाग्रस्त कार तमिलनाडु में पंजीकृत थी. शुरुआती जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग तमिलनाडु के रहने वाले थे और छात्र थे.

गुरुवायूर से कोडुंगल्लूर जा रही थी कार

जानकारी के मुताबिक, कार गुरुवायूर की ओर से आ रही थी और कोडुंगल्लूर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान कैपमंगलम के पास पनम्बिकुन्नु में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़ी लॉरी से उसकी टक्कर हो गई. हादसे के कारणों को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़िएः PM मोदी के लिए खास तोहफा लेकर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री, लेकिन दिया क्यों नहीं?

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Kerala Kerala Road Accident Thrissur Road Accident
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