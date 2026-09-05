Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी के लिए खास तोहफा लेकर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री, लेकिन दिया क्यों नहीं?

PM मोदी के लिए खास तोहफा लेकर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री, लेकिन दिया क्यों नहीं?

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करने के लिए बेहतरीन बेल्जियन चॉकलेट से इंडिया गेट की एक खास प्रतिकृति बनवाकर लाए थे, लेकिन भारत पहुंचने के दौरान यह टूट गई.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Sep 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भारत के लिए एक खास और अनोखा तोहफा लेकर आना चाहते थे. उन्होंने भारत के प्रतिष्ठित स्मारक इंडिया गेट की हूबहू प्रतिकृति बेल्जियम की बेहतरीन चॉकलेट से तैयार करवाई थी. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाना था, लेकिन भारत की यात्रा के दौरान चॉकलेट से बना इंडिया गेट टूट गया.

भारत में बेल्जियम दूतावास ने शुक्रवार को इस खास तोहफे की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की. दूतावास ने इसे "चॉकलेट से बना वायरल इंडिया गेट" बताया और कहा कि यात्रा के दौरान यह दुर्भाग्य से क्षतिग्रस्त हो गया.

दूतावास ने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर यह चॉकलेट से बनी खास कलाकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते थे. हालांकि, यह रास्ते में टूट गई. इसके बावजूद बेल्जियम के प्रधानमंत्री इसे किसी न किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी और भारत तक पहुंचाने के लिए दृढ़ हैं और अगली बार इसे लाने की कोशिश करेंगे.

बेल्जियम पीएम ने खुद सुनाया चॉकलेट इंडिया गेट का किस्सा

बार्ट डी वेवर ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अनोखे तोहफे का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वह प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक ऐसा तोहफा देना चाहते थे, जो भारत के लिए खास हो. इसके लिए उन्होंने बेहतरीन बेल्जियन चॉकलेट से पूरी तरह इंडिया गेट की एक प्रतिकृति तैयार करवाई थी. लेकिन यह चॉकलेट से बना इंडिया गेट भारत की यात्रा के दौरान टूट गया.

डी वेवर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि असली इंडिया गेट करीब एक सदी से खड़ा है, लेकिन उसका चॉकलेट वाला संस्करण भारत पहुंचने तक भी नहीं टिक सका. उन्होंने कहा कि चॉकलेट कूटनीति के लिए बेहतरीन है, लेकिन राजनयिक यात्रा के लिए उतनी अच्छी नहीं है.

बेल्जियम में तैयार है दूसरा चॉकलेट इंडिया गेट

बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने इस तोहफे को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने का भरोसा भी दिया. उन्होंने बताया कि बेल्जियम में इसकी एक दूसरी प्रतिकृति तैयार है.

उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. बेल्जियम में एक बैकअप मूर्ति मौजूद है और वह किसी न किसी तरह इसे एक टुकड़े में प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत से लौटते समय वह इसी महत्वाकांक्षा के साथ जा रहे हैं कि यह तोहफा आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया जाए.

इंडिया गेट को ही क्यों चुना?

चॉकलेट से इंडिया गेट बनाने का फैसला जानबूझकर किया गया था. डी वेवर ने बताया कि इंडिया गेट भारत और बेल्जियम के साझा इतिहास और दोनों देशों की भविष्य की साझेदारी का प्रतीक है.

चॉकलेट से बनाई गई इस प्रतिकृति में इंडिया गेट पर लिखे उस हिस्से को खास तौर पर बड़ा किया गया था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्लैंडर्स फील्ड्स में लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद दर्ज है.

डी वेवर ने कहा कि इंडिया गेट का चुनाव जानबूझकर किया गया, क्योंकि यह ऐसा प्रतीक है जिसका अर्थ भारत और बेल्जियम के साझा इतिहास और भविष्य की साझेदारी से सीधे जुड़ता है.

प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा है भारत-बेल्जियम का रिश्ता

बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि एक सदी से भी ज्यादा समय पहले भारतीय सैनिक हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके बेल्जियम की धरती पर लड़ने पहुंचे थे.

उन्होंने कहा कि बेल्जियम उन सैनिकों के साहस और बलिदान को नहीं भूला है. यह दोनों देशों के साझा इतिहास का हिस्सा है और यह याद दिलाता है कि शांति को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता.

प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद डी वेवर ने भारत में हुए बदलाव और आधुनिकीकरण की भी तारीफ की. उन्होंने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हुए बदलावों का उल्लेख किया. 

यह भी पढ़िएः नहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI Bart De Wever Belgian Prime Minister
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत
नहीं लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत
विश्व
शांति समझौते की ओर रूस-यूक्रेन जंग! जेलेंस्की ने रखा सीजफायर प्रस्ताव
शांति समझौते की ओर रूस-यूक्रेन जंग! जेलेंस्की ने रखा सीजफायर प्रस्ताव
विश्व
नाइजीरिया में तेल चुराने में गई 37 लोगों की जान, जहरीली गैस में ली थी सांस
नाइजीरिया में तेल चुराने में गई 37 लोगों की जान, जहरीली गैस में ली थी सांस
विश्व
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कोमल मीणा की मिली ये जिम्मेदारी
बिहार में 10 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, कोमल मीणा की मिली ये जिम्मेदारी
Environment
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
विश्व
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
ट्रेंडिंग
बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल
बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget