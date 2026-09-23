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SIR प्रक्रिया पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले- 'चुनाव रद्द हों, सुप्रीम कोर्ट...'

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 23 Sep 2026 11:59 AM (IST)
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चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े सिस्टम को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं. सिब्बल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ की भूमिका और तकनीकी पहुंच को सीमित कर दिया गया है और सिस्टम का नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर कर दिया गया है. चुनावी रोल तैयार करने और संशोधन की प्रक्रिया में ईआरओ की भूमिका कानून में निर्धारित है, जबकि चुनाव आयोग की मौजूदा डिजिटल व्यवस्था को लेकर हाल में दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की रिपोर्ट भी सामने आई है.

सिब्बल का दावा- ईआरओ के पास होना चाहिए नाम जोड़ने-हटाने का अधिकार

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कपिल सिब्बल ने कहा कि वोटर लिस्ट में किस मतदाता का नाम जोड़ा जाए और किसका हटाया जाए, यह तय करने की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर काम करने वाले ईआरओ के पास होनी चाहिए. उनके मुताबिक पहले यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर संचालित होती थी, लेकिन अब इसे केंद्रीकृत कर दिया गया है.

सिब्बल ने दावा किया कि ईआरओ को सॉफ्टवेयर का पूरा एक्सेस नहीं दिया गया है और सिस्टम का नियंत्रण केंद्रीय स्तर पर होने के कारण स्थानीय अधिकारी अपने स्तर पर लिए गए फैसलों को पूरी तरह लागू नहीं कर पा रहे हैं. चुनाव आयोग की डिजिटल व्यवस्था में ईआरओ की पहुंच और अधिकारों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों की रिपोर्ट भी सामने आई है.

संधू और जोशी की आपत्तियों का भी किया जिक्र

सिब्बल ने दावा किया कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस व्यवस्था को लेकर कई बार आपत्ति जताई थी. उनके मुताबिक इन आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया और आयोग के सामने फैसले बहुमत के आधार पर नहीं रखे गए.

गोवा का उदाहरण देते हुए सिब्बल ने क्या कहा?

कपिल सिब्बल ने गोवाकुछ जरूरी काम से निज निवास पर आवास रहेगा अपना  का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां ऐसे 27 लोगों के नाम सामने आए, जिन्हें ईआरओ ने योग्य मतदाता माना था और उनके नाम मतदाता सूची में अपलोड करने की सिफारिश की थी, लेकिन उनके नाम अपलोड नहीं किए गए. उपलब्ध रिपोर्टिंग में गोवा के मामले में 97 ऐसे मतदाताओं का उल्लेख है, जिनके दस्तावेजों की जांच के बाद ईआरओ ने उन्हें पात्र माना था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित सॉफ्टवेयर में उनके फैसले दर्ज नहीं हो सके. इसलिए सिब्बल के 27 के आंकड़े को उनके दावे के रूप में ही रखा जा रहा है.

सिब्बल बोले- अप्रैल में एजेंडा नहीं था, मई में बदला फॉर्म 6

सिब्बल ने दावा किया कि 16 अप्रैल को संधू और विवेक जोशी ने कहा था कि इस मुद्दे पर बैठक में कोई एजेंडा नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि मई में फॉर्म-6 में बदलाव किया गया और विवेक जोशी ने इस संबंध में चेतावनी दी थी. सिब्बल ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है. उनके मुताबिक, पहले इस तरह की प्रक्रिया सीमित स्तर पर हुई थी, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है.

बोले- ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा लिया जाए

कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए सवाल उठाया कि आखिर उनके माध्यम से यह काम कौन करवा रहा था. उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर यह पता लगाने की मांग की कि इसके पीछे कौन था. सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और यह तय होना चाहिए कि आगे नया चुनाव किस तरह कराया जाए. उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव रद्द करने की मांग भी की. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच विवाद पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है.

'ममता बनर्जी सही बोलती थीं', सिब्बल का दावा

सिब्बल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर सही बात कहती थीं. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरने की अपील की. सिब्बल के इन बयानों के बीच चुनाव आयोग की मतदाता सूची और डिजिटल सिस्टम को लेकर अंदरूनी आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आने से इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी बहस और तेज हो गई है.

'आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं'

चुनाव आयोग की एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. रिपोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के भीतर उठाई गई आपत्तियों का जिक्र किया गया है. इस बीच, चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि एसआईआर समेत आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और इनमें दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की भी मंजूरी शामिल रही है.

सिब्बल बोले- अप्रैल में एजेंडा नहीं था, मई में बदला फॉर्म 6

सिब्बल ने दावा किया कि 16 अप्रैल को संधू और विवेक जोशी ने कहा था कि इस मुद्दे पर बैठक में कोई एजेंडा नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि मई में फॉर्म-6 में बदलाव किया गया और विवेक जोशी ने इस संबंध में चेतावनी दी थी. सिब्बल ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है. उनके मुताबिक, पहले इस तरह की प्रक्रिया सीमित स्तर पर हुई थी, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है.

बोले- ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा लिया जाए

कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए सवाल उठाया कि आखिर उनके माध्यम से यह काम कौन करवा रहा था. उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर यह पता लगाने की मांग की कि इसके पीछे कौन था. सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और यह तय होना चाहिए कि आगे नया चुनाव किस तरह कराया जाए. उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव रद्द करने की मांग भी की. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच विवाद पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है.

'ममता बनर्जी सही बोलती थीं', सिब्बल का दावा

सिब्बल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर सही बात कहती थीं. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरने की अपील की. सिब्बल के इन बयानों के बीच चुनाव आयोग की मतदाता सूची और डिजिटल सिस्टम को लेकर अंदरूनी आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आने से इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी बहस और तेज हो गई है.

'आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं'

चुनाव आयोग की एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. रिपोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के भीतर उठाई गई आपत्तियों का जिक्र किया गया है. इस बीच, चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि एसआईआर समेत आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और इनमें दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की भी मंजूरी शामिल रही है.

 

यह भी पढ़िएः आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 23 Sep 2026 10:45 AM (IST)
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