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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR, आजम खान की गिरफ्तारी पर बरसी जमात-ए-इस्लामी, कहा- 'निशाने पर मुसलमान'

SIR, आजम खान की गिरफ्तारी पर बरसी जमात-ए-इस्लामी, कहा- 'निशाने पर मुसलमान'

जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो. मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने SIR, आजम खान की गिरफ्तारी, मस्जिदों पर कार्रवाई और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 05 Nov 2026 02:24 PM (IST)
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जमात ए इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो.मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने इस दौरान SIR, मणिपुर हिंसा और आजम खान से जुड़े मामले पर केंद्र सरकार पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि जैसा कि अभी आपके सामने आया कि इस वक्त जो मुद्दे हमारे सामने हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा SIR का है. आगामी पांच विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं. SIR पर जिस तरह से लोगों में एक बेचैनी है. इस वजह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता कटघरे में आ गई है.

SIR की वजह से 13 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए हैं. इस वजह से लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास कम हो गया है और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है. कई लोग वोट देने से वंचित हो गए हैं. इस तरह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर जनता का विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा. इसको लेकर हमें ध्यान देने की जरूरत है.

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आजम खान को लेकर बयान

मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बोला कि हम पहले से कहते चले आ रहे हैं सरकार का रवैया जो है और अदालतों का जो रुख रहा है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है. सरकार अपने प्रतिबंधियों को ही नहीं पूरी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाह रही है. राजनीतिक तौर पर जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं.

ऐसे लोगों को चुप करने के लिए सताने के लिए जो कोशिश है कई सालों से किया जा रहा है, उसमें एक ताजा उदाहरण आजम खान का है. उनको जमानत मिलने के फौरन ED के जरिए से दोबारा अरेस्ट कर लिया गया. यह एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है. सरकार के खिलाफ शांति से विरोध प्रदर्शन करने वालों पर बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाकर उन पर मुकदमे चलाए गए उनको गिरफ्तार किया गया.

मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप

सलीम इंजीनियर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे एक खास समुदाय के लोगों को भी निशाना बना रहे हैं. आजम खान को लेकर उन्होंने कहा कि वे एक मुस्लिम नेता है. इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस वजह से भी उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है. यहां तक कि वर्षों से उमर खालिद शरजील इमाम और कई बड़े लोग हैं, जो जेल में बंद है. कुछ समय से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति के एजेंडा सेट करने के लिए मस्जिद और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है.

कई ऐतिहासिक मस्जिद है, जिनको बगैर पूरी प्रक्रिया के डिमोलिश करने की कोशिश बराबर हो रही है. दिल्ली में पिछले दिनों अक्टूबर में एक और मस्जिद डिमोलिश की गई. रेस कोर्स की मस्जिद का मसला अभी मौजूद है तो यह जो रवैया है सरकार का बहुत ही खतरनाक है. इसमें एंगल सिर्फ एंक्रोचमेंट हटाना नहीं एंक्रोचमेंट के नाम पर एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के धर्म स्थल को डिमोलिश करना है. यह जो पैटर्न है इसमें तौर पर एक कम्युनल एंगल भी नजर आता है. एक हेट और नफरत का एंगल भी नजर आता है. उसे पॉलीटिकल एजेंडा को हासिल करने और फायदा उठाने की कोशिश साफ नजर आती है.

मणिपुर पर बोले सलीम

मणिपुर पर बोलते हुए सलीम इंजीनियर ने कहा कि मणिपुर की वायलेंस अभी तक रोकना का नाम नहीं ले रही है. मणिपुर में कितने सालों से हिंसा हो रही है. वहां मिलिटेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, जो आपस में एक दूसरे के लोगों को मारते हैं. सरकार अभी कुछ नहीं कर पा रही है. अभी ताजा कुछ दिन पहले भी वहां पर कई लोगों को मारा गया है. वहां भी बीजेपी की सरकार है. केंद्र सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है. मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के नागरिक जो यहां आते हैं कई बार प्रदर्शनों में उनकी बातों से भी लगता है कि मणिपुर में जो कुछ चल रहा है वह सरकार की सिर्फ नाकामी ही नहीं इच्छा शक्ति की भी कमी है.

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Published at : 05 Nov 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Jamaat-e-Islami Hind Election Commission AZam Khan
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