हवा में पायलट की तबीयत खराब, IndiGo की फ्लाइट ने मस्कट में की इमरजेंसी लैंडिंग

दोहा से बेंगलुरु जा रही IndiGo की फ्लाइट 6E 1302 की गुरुवार सुबह मस्कट में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. उड़ान के दौरान फ्लाइट के पायलट की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद विमान को एहतियात के तौर पर मस्कट डायवर्ट किया गया. विमान की मस्कट एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. लैंडिंग के तुरंत बाद पायलट को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है.

यह भी पढ़िएः पंजाब के ड्राफ्ट SIR में राघव चड्ढा संग खेल, बोले- 'AAP की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं'