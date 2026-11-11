भारत-अमेरिका के बीच जल्द फाइनल हो सकती है ट्रेड डील, समझौते पर अहम अपडेट

भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर काम कर रहे हैं. एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों की एक टीम बातचीत के लिए भारत आई थी. नई दिल्ली और वॉशिंगटन इस समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते नई दिल्ली में दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क (कस्टम्स) और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. भारतीय अधिकारी इस प्रस्तावित समझौते को लेकर सकारात्मक हैं, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका में हाल ही में हुए मध्यावधि चुनावों के नतीजों का इस बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अमेरिका और भारत संबंध

उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत के बीच बहुत महत्वपूर्ण संबंध हैं, जो व्यापार के अलावा आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतों से और मजबूत होते हैं. व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, वॉशिंगटन द्वारा बार-बार व्यापार से जुड़े कदम उठाने और बातचीत के लिए टैरिफ (शुल्क) का इस्तेमाल करने से काफी अनिश्चितता पैदा हो गई थी. यही वजह है कि एक शुरुआती ड्राफ्ट लगभग तैयार होने के बावजूद अंतरिम BTA पर हस्ताक्षर करने में बड़ी रुकावटें आ रही थीं.

दोनों देशों ने 7 फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें एक अंतरिम BTA के लिए रूपरेखा तय की गई थी. विशेषज्ञों के अनुसार, इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेफरेंशियल टैरिफ मैकेनिज्म के कानूनी आधार को ही अमान्य कर दिया था, जिसकी पेशकश वॉशिंगटन ने की थी.

जल्द हो सकता है समझौता

उन्होंने बताया कि भारत अब एक ऐसे 'प्रेफरेंशियल टैरिफ' का इंतजार कर रहा है, जो उसके एक्सपोर्ट्स को अन्य प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर पहुंच प्रदान करे. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सरकार भी इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की इच्छुक है.

सर्जियो गोर का बयान

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सितंबर में कहा था कि भारत और अमेरिका एक ऐसे व्यापारिक रिश्ते को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो निष्पक्ष, पारस्परिक और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो. नई दिल्ली में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ACMA) के 66वें वार्षिक सत्र में गोर ने कहा, "अमेरिका-भारत संबंध इस समय एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं. आप कोई भी क्षेत्र चुन लें, अमेरिका और भारत उस पर मिलकर काम कर रहे हैं.

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