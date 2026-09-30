Explained: पाकिस्तान को लगेगा झटका? जानिए क्यों भारत मध्य एशिया जाने के लिए हॉटन रूट का इस्तेमाल करना चाहता है
भारत से यूरोप, मध्य पूर्व, अमेरिका और मध्य एशियाई देशों के लिए उड़ान भरने वाले यात्री विमानों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र सबसे छोटा और सीधा रास्ता रहा है.
भारतीय उड़ानों के लिए पश्चिमी देशों और मध्य एशिया की ओर जाने वाले हवाई मार्गों में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है. पाकिस्तान द्वारा बार-बार अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने या उसमें रुकावटें पैदा करने के कारण भारत अब एक वैकल्पिक और अधिक सुरक्षित मार्ग की तलाश में है. इस रणनीति के तहत भारत की नजर चीन के शिनजियांग क्षेत्र और विशेष रूप से हॉटन रूट पर है.
पाकिस्तान एयरस्पेस की समस्या और भारत की मजबूरी
भारत से यूरोप, मध्य पूर्व, अमेरिका और मध्य एशियाई देशों के लिए उड़ान भरने वाले यात्री विमानों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र सबसे छोटा और सीधा रास्ता रहा है. हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच भू-राजनीतिक तनाव के कारण यह मार्ग हमेशा अनिश्चितताओं से घिरा रहता है.
2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना एयरस्पेस पूरी तरह बंद कर दिया था. इसके बाद भी कई मौकों पर पाकिस्तान द्वारा उड़ानों को डायवर्ट करने या पाबंदी लगाने का डर बना रहता है.
जब भी पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद होता है, तो भारतीय एयरलाइंस को अरब सागर के ऊपर से घूमकर जाना पड़ता है. इससे उड़ानों का समय 1 से 2 घंटे तक बढ़ जाता है, ईंधन की भारी खपत होती है, और टिकट के दाम बढ़ जाते हैं.
'हॉटन रूट' क्या है?
हॉटन (Hotan) चीन के शिनजियांग प्रांत का एक प्रमुख और रणनीतिक शहर है. यह क्षेत्र लद्दाख और तिब्बत के पास स्थित है.
हॉटन रूट का सीधा अर्थ है उत्तर भारत (जैसे दिल्ली, अमृतसर) से उड़ान भरने वाले विमानों को उत्तर दिशा में लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर से उड़ाते हुए चीन के शिनजियांग हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराना और फिर वहां से मध्य एशिया (कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान) और यूरोप की ओर ले जाना.
यदि भारत को इस रूट के इस्तेमाल की औपचारिक और स्थायी अनुमति मिल जाती है, तो भारतीय विमान पूरी तरह से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को बायपास कर सकेंगे.
भारत के लिए 'हॉटन रूट' के क्या फायदे होंगे?
पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म: इस मार्ग के चालू होने से भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने की मजबूरी नहीं रहेगी. पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद होने पर भी भारत का हवाई संपर्क प्रभावित नहीं होगा.
ईंधन और समय की भारी बचत: दिल्ली या उत्तर भारत से मध्य एशिया, यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों के दूरी और समय में काफी कमी आएगी. इससे एयरलाइंस को लाखों डॉलर के जेट ईंधन की बचत होगी.
सस्ती हवाई यात्रा: परिचालन लागत कम होने से यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों के दाम स्थिर रहेंगे या कम हो सकते हैं.
रणनीतिक बढ़त: यह कदम भारत की नागरिक उड्डयन नीति को अधिक लचीला और मजबूत बनाएगा.
चुनौतियां और भू-राजनीतिक पेंच
हालांकि हॉटन रूट एक बेहतरीन विकल्प दिखता है, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है. इसमें कई तकनीकी और कूटनीतिक चुनौतियां शामिल हैं.
शिनजियांग चीन का एक अत्यधिक संवेदनशील और सैन्यीकृत क्षेत्र है. चीन सुरक्षा कारणों से विदेशी उड़ानों को अपने इस एयरस्पेस से गुजरने की अनुमति देने में काफी सतर्कता बरतता है.
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के कारण द्विपक्षीय वार्ताओं में गति धीमी रहती है. चीन से इस मार्ग के लिए पूर्ण नागरिक उड्डयन मंजूरी प्राप्त करना एक कठिन कूटनीतिक कार्य है.
हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला के ऊपर से उड़ान भरना मौसम और आपातकालीन लैंडिंग की दृष्टि से तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके लिए विशेष नेविगेशन और सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होती है.
भारत द्वारा चीन के शिनजियांग एयरस्पेस और हॉटन रूट का विकल्प खोजना केवल एयरलाइंस के घाटे को कम करने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता का हिस्सा है.
यदि भारत कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए चीन को इस मार्ग के नियमित उपयोग के लिए सहमत कर लेता है, तो यह भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ साबित होगा, जो भारत को पाकिस्तान की मनमानी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा.