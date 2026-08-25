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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPAK के काम नहीं आए चीनी सैटेलाइट्स, Op Sindoor पर पूर्व CDS का खुलासा

PAK के काम नहीं आए चीनी सैटेलाइट्स, Op Sindoor पर पूर्व CDS का खुलासा

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 से 12 मई के बीच कई चीनी सैटेलाइट्स से तस्वीरें जुटाने की कोशिश की ताकि वह अपने लोगों को बता सके कि उसने सटीक हमला किया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 25 Aug 2026 08:15 PM (IST)
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भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है. दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर किए गए जवाबी हमले की पुष्ट करने के लिए कई सैटेलाइट्स से तस्वीरें जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला. उनका कहना है कि पाकिस्तान ये देखना चाहता था कि उसने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसे इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले क्योंकि पाकिस्तान भारत के एक भी टारगेट को भेद नहीं पाया.

PAK के काम नहीं आए चीनी सैटेलाइट्स

पूर्व सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान के पास इस बात का कोई सबूत या डेटा मौजूद नहीं था कि उसके हमलों ने भारत के किसी भी टारगेट को नुकसान पहुंचाया है या नहीं. उन्होंने बताया, 'जब पाकिस्तान को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चीनी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनियों का सहारा लिया. दुनिया भर में अमेरिका और चीन की कई प्राइवेट कंपनियां कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरें बेचती हैं, जिन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और पैसे देकर खरीद सकता है.'

उन्होंने बताया, 'पाकिस्तान ने 10 से 12 मई के बीच कई चीनी सैटेलाइट्स से तस्वीरें जुटाने की कोशिश की ताकि वह अपने लोगों को बता सके कि उसने सटीक हमला किया. लेकिन चूंकि उसके हमले किसी भी सटीक टारगेट पर लगे ही नहीं थे, इसलिए सैटेलाइट तस्वीरों में भी उसे कोई सबूत नहीं मिला. तस्वीरें और सबूत न मिलने के कारण पाकिस्तान के अंदर भ्रम स्थिति बन गई. वहां ये अफवाहें फैलाई जाने लगी कि भारत के कूटनीतिक दबाव के कारण सैटेलाइट कंपनियों ने उनसे असली तस्वीरें और जानकारी छुपा ली.'

राजनीति और युद्ध एक-दूसरे से अलग नहीं: अनिल चौहान

ऑपरेशन सिंदूर' और उसके बाद की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य शक्ति हमेशा राजनीतिक इच्छाशक्ति का ही विस्तार होता है. मशहूर सैन्य रणनीतिकार कार्ल वोन क्लॉजविट्ज के सिद्धांत का जिक्र करते हुए पूर्व CDS ने कहा, 'राजनीति और युद्ध को कभी एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता. किसी भी देश के राजनीतिक हित सबसे ऊपर होते हैं और देश की सेना उन हितों की रक्षा करने वाले कई माध्यमों में से बस एक माध्यम हैं.'

पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने बताया, 'जब भी कोई लोकतांत्रिक सरकार सेना के इस्तेमाल का फैसला लेती है, तब सैन्य नेतृत्व की मुख्य रूप से दो जिम्मेदारियां होती हैं. पहला सैन्य नेतृत्व का काम सरकार के सामने अलग-अलग रणनीतिक विकल्प रखना है, ताकि सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल कर सके. दूसरा- सरकार को यह विश्वास दिलाना कि सेना इन विकल्पों को सफलता से लागू कर सकती है. हालांकि इसके लिए पहले रक्षा क्षमताओं और बजट पर पर्याप्त निवेश होना जरूरी है.'

रातों-रात तैयार नहीं होते युद्ध के विकल्प: पूर्व सीडीएस

पूर्व CDS के अनुसार, युद्ध के विकल्प रातों-रात तैयार नहीं होते. इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग, वार-गेम्स और प्लानिंग की जरूरत होती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हर सैन्य विकल्प के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है. सैन्य कमांडरों और राजनीतिक नेतृत्व को हमेशा जोखिम और अपने राजनीतिक लक्ष्य के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक प्रभाव आज भी बना हुआ है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 25 Aug 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Anil Chauhan Pakistan CHINA
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