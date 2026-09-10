13 साल से फरार हरनेक सिंह को US लाया गया भारत, इमिग्रेशन अधिकारी बनकर की थी ठगी

सिंगापुर में रहने वाले भारतीय नागरिकों को फर्जी इमिग्रेशन अधिकारियों की कॉल कर ठगी करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल से फरार आरोपी हरनेक सिंह को अमेरिका से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है.

आरोपी के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस और लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी था. अमेरिका से निर्वासित किए जाने के बाद वह 9 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा, जहां CBI अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसे जल्द ही पंचकूला स्थित CBI मामलों की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा.

2013 में सिंगापुर के भारतीयों को बनाया था निशाना

CBI के मुताबिक, वर्ष 2013 में भारत से संचालित ठगी करने वाले गिरोह ने सिंगापुर में रहने और काम करने वाले भारतीय नागरिकों को स्पूफ कॉल की थीं. ठग खुद को सिंगापुर इमिग्रेशन विभाग का अधिकारी बताते थे. पीड़ितों से कहा जाता था कि एयरपोर्ट पर उनके डिसएम्बार्केशन फॉर्म में गलत जानकारी दी गई है और इसके चलते उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और निर्वासन की कार्रवाई हो सकती है.

इसके बाद पीड़ितों को मामला निपटाने और कथित जुर्माना भरने के नाम पर रकम देने के लिए मजबूर किया जाता था. उनसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के जरिये भारत में निर्धारित लोगों के खातों/आउटलेट तक रकम भेजने को कहा जाता था.

हरनेक के मनी ट्रांसफर आउटलेट में पहुंचता था पैसा

जांच में सामने आया कि ठगी से हासिल रकम हरनेक सिंह द्वारा संचालित मनी ट्रांसफर आउटलेट के जरिये प्राप्त की जाती थी. इस काम में उसके साथ सह-आरोपी आदित्य भारद्वाज और दीपक जैन भी जुड़े थे. CBI ने इस मामले में वर्ष 2016 में दिल्ली में साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने समेत आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था.

मई 2013 में भारत से भागा, अमेरिका में अवैध रूप से रहा

जांच के दौरान पता चला कि हरनेक सिंह मई 2013 में भारत से फरार हो गया था. इसके बाद वह अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा और एक दशक से ज्यादा समय तक जांच और अदालत की कार्रवाई से बचता रहा.

सह-आरोपी पहले ही हो चुके हैं दोषी करार

हरनेक के फरार रहने के दौरान मामले में सह-आरोपी आदित्य भारद्वाज और दीपक जैन के खिलाफ सुनवाई जारी रही. पंचकूला की संबंधित CBI अदालत ने 26 मई 2025 को दोनों को दोषी करार दिया था.

अमेरिका में समन और जमानती वारंट के बाद भी नहीं आया

CBI के मुताबिक, अमेरिका में अमेरिकी न्याय विभाग के माध्यम से हरनेक सिंह को समन और जमानती वारंट भी तामील कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुआ. इसके बाद 22 अप्रैल 2024 को पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने उसके खिलाफ ओपन-डेटेड गैर-जमानती वारंट जारी किया.

इसके बाद CBI ने इंटरपोल चैनल के जरिये कार्रवाई आगे बढ़ाई और उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी कराया. साथ ही उसके पासपोर्ट के संबंध में लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया गया. आखिरकार अमेरिका से निर्वासन के बाद आरोपी भारत पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर CBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया.