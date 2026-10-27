'बस एक ही काम बचा है', CJP का मेटा पर तंज, PM मोदी-जकरबर्ग पर क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुकी है. सीजेपी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. इस बीच सीजेपी नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके को हिरासत में भी लिया गया था. हालांकि फिर छोड़ भी दिया गया था. रांका ने अब मेटा पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि मेटा ने भारत में हजारों वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं. रांका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है.

दरअसल आशुतोष रांका ने सोमवार (26 अक्टूबर) की रात एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'इंस्टग्राम के हजारों अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं और लाखों वीडियो हटाए गए हैं. मेट अब एक ही काम बाकी है, जकरबर्ग भाई (मार्क जकरबर्ग) का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी वीडियो.'

Thousands of Insta accounts have been restricted in India and lakhs of videos have been taken down. @Meta the only thing now pending is Juckerberg bhai in a selfie video with Modi ji. — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 26, 2026

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

सीजेपी ने दिल्ली में पहले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और उनके इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शन रोका. अब वे ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. विपक्ष भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुका है. कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट का आयोजन रखा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो प्रदर्शन रुक जाएगा.

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प्रोटेस्ट की वजह से आशुतोष रांका, सौरव दास और अभिजीत दीपके के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. रांका और सौरव दास को हिरासत में लिया गया था और जेल में रखा गया था. हालांकि उन्हें बाद में कोर्ट में पेश किया गया और रिहाई मिल गई.

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