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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बस एक ही काम बचा है', CJP का मेटा पर तंज, PM मोदी-जकरबर्ग पर क्या कहा?

'बस एक ही काम बचा है', CJP का मेटा पर तंज, PM मोदी-जकरबर्ग पर क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने मेटा पर आरोप लगाया है कि उसने इंस्टाग्राम से हजारों वीडियो हटा दिए हैं. हजारों वीडियो भारत में रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 27 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुकी है. सीजेपी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. इस बीच सीजेपी नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके को हिरासत में भी लिया गया था. हालांकि फिर छोड़ भी दिया गया था. रांका ने अब मेटा पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि मेटा ने भारत में हजारों वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं. रांका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है.

दरअसल आशुतोष रांका ने सोमवार (26 अक्टूबर) की रात एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा, 'इंस्टग्राम के हजारों अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं और लाखों वीडियो हटाए गए हैं. मेट अब एक ही काम बाकी है, जकरबर्ग भाई (मार्क जकरबर्ग) का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी वीडियो.'

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

सीजेपी ने दिल्ली में पहले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और उनके इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शन रोका. अब वे ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. विपक्ष भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुका है. कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट का आयोजन रखा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो प्रदर्शन रुक जाएगा.

 

प्रोटेस्ट की वजह से आशुतोष रांका, सौरव दास और अभिजीत दीपके के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. रांका और सौरव दास को हिरासत में लिया गया था और जेल में रखा गया था. हालांकि उन्हें बाद में कोर्ट में पेश किया गया और रिहाई मिल गई.

यह भी पढ़ें : तमिलनाडु की थेनी जेल से 17 कैदी फरार, 16 जगहों पर पोस्ट बनाकर ढूंढ रही पुलिस

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 27 Oct 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Mark Zuckerberg CJP Breaking News Abp News INDIA Ashutosh Ranka
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