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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारात के अंधेरे में तमिलनाडु की थेनी जेल से 17 कैदी फरार, स्टाफ पर किया हमला

रात के अंधेरे में तमिलनाडु की थेनी जेल से 17 कैदी फरार, स्टाफ पर किया हमला

तमिलनाडु के थेली जिले में हड़कंप मच गया है. जेल से 17 कैदी फरार हो गए हैं. कैदियों के फरार होने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 27 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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तमिलनाडु के थेनी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. थेनी जेल से 17 कैदी फरार हो गए हैं.  कैदियों के फरार होने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है. इस मामले में एहतियात के तौर पर पड़ोसी डिंडीगुल जिले में 16 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी वाहनों की जांच की जा रही है.

जेल कर्मचारियों पर हमला करके ये कैदी फरार हो गए हैं. इसके बाद से आस-पास के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाश हो रही है. भागे हुए कैदियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि बाकी को पकड़ने के लिए 17 स्पेशल टीम बनाई गई हैं.

आईजीपी ने दिया बयान
साउथ जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) विजयेंद्र बिदारी ने पुष्टि की कि तलाशी अभियान के दौरान भागे हुए कैदियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा, "तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने भागे हुए एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया है.

डिंडीगुल के पुलिस अधीक्षक एस. जयकुमार ने बताया कि कैदियों के भागने के बाद सुरक्षा टीमों ने वाहनों की जांच तेज कर दी है, जबकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर पड़ोसी डिंडीगुल जिले में 16 जगहों पर चेकपॉइंट बनाए हैं.

1 ही सेल में बंद थे सब
पुलिस के मुताबिक सभी 17 आरोपी एक ही सेल में बंद थे. बताया जाता है कि जब जेल के कर्मचारी यह सूचना मिलने पर सेल में गए कि एक कैदी की तबीयत खराब है तो उन पर हमला कर दिया गया. इसके बाद कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए.

आस-पास के जिलों की पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर रखा गया है. कैदियों के भागने की जानकारी इडुक्की, मदुरै और डिंडीगुल जिलों के अधिकारियों को दे दी गई है. भागे हुए कैदियों की तस्वीरें भी पुलिस अधिकारियों के बीच बांटी गई हैं, ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके. मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है. पुलिस टीमें बाकी बचे भागे हुए कैदियों को खोजने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं.

ये भी पढ़ें: 'बस एक ही काम बचा है', CJP का मेटा पर तंज, PM मोदी-जकरबर्ग पर क्या कहा?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 27 Oct 2026 06:34 AM (IST)
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