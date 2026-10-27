रात के अंधेरे में तमिलनाडु की थेनी जेल से 17 कैदी फरार, स्टाफ पर किया हमला

तमिलनाडु के थेनी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. थेनी जेल से 17 कैदी फरार हो गए हैं. कैदियों के फरार होने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है. इस मामले में एहतियात के तौर पर पड़ोसी डिंडीगुल जिले में 16 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी वाहनों की जांच की जा रही है.

जेल कर्मचारियों पर हमला करके ये कैदी फरार हो गए हैं. इसके बाद से आस-पास के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाश हो रही है. भागे हुए कैदियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि बाकी को पकड़ने के लिए 17 स्पेशल टीम बनाई गई हैं.

आईजीपी ने दिया बयान

साउथ जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) विजयेंद्र बिदारी ने पुष्टि की कि तलाशी अभियान के दौरान भागे हुए कैदियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा, "तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने भागे हुए एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया है.

डिंडीगुल के पुलिस अधीक्षक एस. जयकुमार ने बताया कि कैदियों के भागने के बाद सुरक्षा टीमों ने वाहनों की जांच तेज कर दी है, जबकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर पड़ोसी डिंडीगुल जिले में 16 जगहों पर चेकपॉइंट बनाए हैं.

#WATCH | Tamil Nadu | Security teams conduct intensive vehicle checking following the incident where 17 inmates have escaped from the Theni sub-jail. 17 special teams have been formed to track down and apprehend the escaped prisoners. One escaped prisoner has been arrested by police during combing operations: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari — ANI (@ANI) October 26, 2026

1 ही सेल में बंद थे सब

पुलिस के मुताबिक सभी 17 आरोपी एक ही सेल में बंद थे. बताया जाता है कि जब जेल के कर्मचारी यह सूचना मिलने पर सेल में गए कि एक कैदी की तबीयत खराब है तो उन पर हमला कर दिया गया. इसके बाद कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए.

आस-पास के जिलों की पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और हाई अलर्ट पर रखा गया है. कैदियों के भागने की जानकारी इडुक्की, मदुरै और डिंडीगुल जिलों के अधिकारियों को दे दी गई है. भागे हुए कैदियों की तस्वीरें भी पुलिस अधिकारियों के बीच बांटी गई हैं, ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके. मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है. पुलिस टीमें बाकी बचे भागे हुए कैदियों को खोजने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं.

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