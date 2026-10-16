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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंजय राउत को CJI सूर्यकांत की फटकार, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'

संजय राउत को CJI सूर्यकांत की फटकार, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं को मुलाकात का समय न मिलने के बाद शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने विवादित ट्वीट किए थे. इसी पर सीजेआई ने टिप्पणी की है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 16 Oct 2026 01:48 PM (IST)
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शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है. हालांकि दोनों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी है.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट ने हमेशा लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभाई है. न्यायपालिका पर इस तरह के हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं. हम उम्मीद करते है कि लोग समझदारी से काम लेंगे.

संजय राउत ने क्या कहा था?

चीफ जस्टिस की तरफ से राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं को मुलाकात का समय न मिलने के बाद निखिल वागले और संजय राउत ने विवादित ट्वीट किए थे. संजय राउत ने कहा था कि जज बीजेपी नेताओं की पार्टियों में जाते हैं. उनके साथ बैडमिंटन खेलते हैं.

निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने अवमानना याचिका दाखिल की है. SCBA ने चीफ जस्टिस के बारे में वागले और राउत की टिप्पणियों का हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से केस दाखिल करने के लिए सहमति मांगी थी. इसके बाद अटॉर्नी जनरल वेंकटरमनी ने मुकदमा चलाने के लिए सहमति दे दी.

गुरुवार को सीजेआई ने सुनवाई के दौरान भी राउत की टिप्पणी की तरफ इशारा किया था. उन्होंने कहा था कि हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन एक याचिकाकर्ता को अपने आचरण के लिए सफाई देनी होगी.

क्या बोले संजय राउत?

पूरे विवाद के बाद शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के बाद देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में से एक है. संविधान का अपमान हो रहा है. संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और हमें इस बात पर गर्व है. मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं. सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है. मैं माफी मांगता हूं. लेकिन हमें न्याय दीजिए. चुनाव आयोग के मामले में हमें न्याय दीजिए, अंकिता भंडारी मामले में हमें न्याय दीजिए. हम पिछले चार वर्षों से शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिह्न के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 16 Oct 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
CJI Court News Breaking News Abp News SUPREME COURT SANJAY RAUT Surya Kant
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