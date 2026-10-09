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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कांग्रेस को अब विदेशी अरबपति से प्यार क्यों?' मस्क के समर्थन पर भड़की BJP

'कांग्रेस को अब विदेशी अरबपति से प्यार क्यों?' मस्क के समर्थन पर भड़की BJP

बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. इस बार एलन मस्क का सपोर्ट करने को लेकर हमला बोला है. एलन मस्क ने बिजनेसमैन अंबानी का नाम लेकर सवाल उठाए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Oct 2026 08:20 AM (IST)
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भारत में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस न मिलने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है. एलन मस्क ने भारतीय बिजनेसमैन अंबानी का नाम लेकर सवाल उठाया है. जिसके बाद राहुल गांधी ने सपोर्ट किया है और कहा कि एलन, भारत में आपका स्वागत है. राहुली गांधी के इस विवाद में एंट्री होते ही बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने हमेशा खिलाफ खड़े होने का रास्ता चुना है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर एलन मस्क के पोस्ट का समर्थन करने को लेकर निशाना साधा है. इस समय केंद्र सरकार और एलन मस्क के बीच बातचीत चल रही है. 

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बीजेपी ने साधा निशाना
प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी और एलन मस्क का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अप्रैल 2026 में कांग्रेस- सरकार एक विदेशी अरबपति का पक्ष ले रही है. अक्टूबर 2026 में कांग्रेस: "सरकार एक विदेशी अरबपति का पक्ष क्यों नहीं ले रही है." भारत के राष्ट्रीय हित के मामलों में, राहुल गांधी ने हमेशा इसके खिलाफ खड़े होने का रास्ता चुना है, और वे स्वेच्छा से घुटने टेक देते हैं! राहुल गांधी भारतीय राज्य-व्यवस्था के खिलाफ हैं!

बता दें डॉ. अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. जिसे शेयर करते हुए एलन मस्क ने लिखा था- ''स्टारलिंक को 165 देशों का लाइसेंस मिला हुआ है. पांच साल तक हर जरूरी गाइडलाइन को पूरा करने के बावजूद भारत में उन्हें लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा है. क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?'' 

एलन के इस पोस्ट पर राहुल गांधी ने जवाब दिया था. उन्होंने लिखा, एलन, भारत में आपका स्वागत है. उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने का थोड़ा इंतजार करें. इसके जवाब में एलन ने लिखा- धन्यवाद, राहुल. यह वाकई चिंताजनक है.

भारत सरकार ने आरोपों को किया खारिज

मस्क का यह पोस्ट ऐसे वक्त आया है, जब भारत सरकार ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है. सरकार ने कहा है कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रूल सभी कंपनियों के बराबर लागू होते हैं. स्टारलिंक के साथ किसी भी तरह भेदभाव नहीं किया जा रहा है. 

भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है कि भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निष्पक्ष और बिना भेदभाव वाला है. तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं. तीनों ने सरकार की गाइडलाइन से जुड़ी जरूरतों को पूरा नहीं किया.

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 09 Oct 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
BJP Rahul Gandhi Elon Musk
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