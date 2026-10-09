'कांग्रेस को अब विदेशी अरबपति से प्यार क्यों?' मस्क के समर्थन पर भड़की BJP

भारत में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस न मिलने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है. एलन मस्क ने भारतीय बिजनेसमैन अंबानी का नाम लेकर सवाल उठाया है. जिसके बाद राहुल गांधी ने सपोर्ट किया है और कहा कि एलन, भारत में आपका स्वागत है. राहुली गांधी के इस विवाद में एंट्री होते ही बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने हमेशा खिलाफ खड़े होने का रास्ता चुना है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर एलन मस्क के पोस्ट का समर्थन करने को लेकर निशाना साधा है. इस समय केंद्र सरकार और एलन मस्क के बीच बातचीत चल रही है.

बीजेपी ने साधा निशाना

प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी और एलन मस्क का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अप्रैल 2026 में कांग्रेस- सरकार एक विदेशी अरबपति का पक्ष ले रही है. अक्टूबर 2026 में कांग्रेस: "सरकार एक विदेशी अरबपति का पक्ष क्यों नहीं ले रही है." भारत के राष्ट्रीय हित के मामलों में, राहुल गांधी ने हमेशा इसके खिलाफ खड़े होने का रास्ता चुना है, और वे स्वेच्छा से घुटने टेक देते हैं! राहुल गांधी भारतीय राज्य-व्यवस्था के खिलाफ हैं!

Congress in April 2026: " Govt is favouring a foreingn billionaire" Congress in October 2026: "Why is the Govt not favouring a foreign billionaire" In matters of India's national interest, Rahul Gandhi always chose to stand against it, & he willingly surrenders! Rahul Gandhi is against Indian state! — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) October 8, 2026

बता दें डॉ. अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. जिसे शेयर करते हुए एलन मस्क ने लिखा था- ''स्टारलिंक को 165 देशों का लाइसेंस मिला हुआ है. पांच साल तक हर जरूरी गाइडलाइन को पूरा करने के बावजूद भारत में उन्हें लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा है. क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?''

एलन के इस पोस्ट पर राहुल गांधी ने जवाब दिया था. उन्होंने लिखा, एलन, भारत में आपका स्वागत है. उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने का थोड़ा इंतजार करें. इसके जवाब में एलन ने लिखा- धन्यवाद, राहुल. यह वाकई चिंताजनक है.

भारत सरकार ने आरोपों को किया खारिज

मस्क का यह पोस्ट ऐसे वक्त आया है, जब भारत सरकार ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है. सरकार ने कहा है कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रूल सभी कंपनियों के बराबर लागू होते हैं. स्टारलिंक के साथ किसी भी तरह भेदभाव नहीं किया जा रहा है.

भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है कि भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निष्पक्ष और बिना भेदभाव वाला है. तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं. तीनों ने सरकार की गाइडलाइन से जुड़ी जरूरतों को पूरा नहीं किया.

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