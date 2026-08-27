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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआजादी की रणनीति से भाषा गौरव तक! अमित शाह ने बताया किसका इतिहास?

आजादी की रणनीति से भाषा गौरव तक! अमित शाह ने बताया किसका इतिहास?

अमित शाह ने गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से देश और समाज के लिए जीवन का लक्ष्य तय करने की अपील की है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 10:39 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने छात्रों को जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करने और देश व समाज के लिए काम करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि गुजरात विद्यापीठ का देश की आजादी की लड़ाई और भारतीय शिक्षा के विकास में खास योगदान रहा है.

अमित शाह ने कहा कि गुजरात विद्यापीठ वह जगह है जहां आजादी की लड़ाई से जुड़ी कई रणनीतियां बनीं. उन्होंने कहा कि आचार्य कृपलानी और काका साहेब कालेलकर जैसी महान हस्तियों ने यहां भारतीयता और अपनी भाषा पर गर्व करने की भावना को मजबूत किया. उन्होंने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया. शाह ने कहा कि गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करते समय इसे आजादी के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था के एक मॉडल के रूप में विकसित करने की सोच रखी थी.

छात्रों को देश और समाज के लिए लक्ष्य तय करने की सलाह

दीक्षांत समारोह में अमित शाह ने छात्रों से कहा कि विद्यापीठ से डिग्री लेकर निकलते समय वे अपने जीवन का कोई लक्ष्य जरूर तय करें. हालांकि, यह लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों को देश, समाज, गरीबों और आम लोगों की बेहतरी के लिए अपना लक्ष्य तय करना चाहिए. अगर जीवन का उद्देश्य समाज और देश की सेवा से जुड़ा होगा, तो असफलता का डर कम होगा और मुश्किल परिस्थितियों में भी निराशा नहीं आएगी.

ज्ञान के साथ समझदारी भी जरूरी

अमित शाह ने छात्रों को ज्ञान के साथ समझदारी और विनम्रता का महत्व भी बताया. उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान से भरा मन कभी-कभी घमंड पैदा कर सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ समझदारी होने पर व्यक्ति में विद्वता के साथ विनम्रता भी आती है. उन्होंने छात्रों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ने की अपील की. शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा, कौशल विकास, अलग-अलग विषयों को साथ पढ़ना, भारतीय ज्ञान परंपरा और व्यक्ति के पूरे विकास पर ध्यान दिया गया है.

खादी को लेकर भी बोले अमित शाह

गृह मंत्री ने खादी और महात्मा गांधी के विचारों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि खादी सिर्फ कपड़े या कारोबार का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज और अपने आसपास के लोगों की चिंता करने की सोच से जुड़ी है. अमित शाह ने बताया कि खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 2013-14 में करीब 31,000 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये हो गया.

गांधी के आंदोलनों का किया जिक्र

अमित शाह ने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई प्रयासों का भी उल्लेख किया. उन्होंने दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अहिंसा के जरिए गांधी के विचारों को जमीन पर उतारने के प्रयासों की बात कही. उन्होंने कहा कि गांधी ने अपने विचारों को सिर्फ लोगों के सामने नहीं रखा, बल्कि कई प्रयोगों के जरिए उन्हें व्यवहार में लाने का प्रयास किया. उनका लक्ष्य स्वराज की सोच को वास्तविक रूप देना था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 27 Aug 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Mahatma Gandhi Gujarat AMIT SHAH
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