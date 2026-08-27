बागी सांसदों को नोटिस, शत्रुघ्न सिन्हा बोले- 'सही दिशा में पहला बड़ा कदम'

लोकसभा सेक्रेटेरिएट की ओर से NCPI में शामिल होने वाले बागी सांसदों को नोटिस दिए जाने पर TMC नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस कदम को जरूरी बताया और कहा कि अब बागी सांसदों को इसका जवाब देना होगा. शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह लोकसभा सेक्रेटेरिएट की इस कार्रवाई को सही दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम मानते हैं. उनके मुताबिक, नोटिस मिलने के बाद बागी सांसदों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी.

शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बागी समूह के सांसदों को यह बताना होगा कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया. इसके बाद लोकसभा स्पीकर उनकी पार्टी के प्रति वफादारी और दूसरी पार्टी में शामिल होने के फैसले को लेकर सवाल कर सकते हैं. उन्होंने NCPI यानी नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश की कोई बड़ी या चर्चित पार्टी नहीं है. ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि बागी सांसदों के इस पार्टी में शामिल होने का मकसद क्या है.

#WATCH | Delhi: On the Lok Sabha Secretariat's notice issued to the rebel MPs who joined the NCPI, TMC leader Shatrughan Sinha says, "I consider this a very significant and most-awaited move, and it seems to be in the right direction. They, from the rebel faction, will have to… pic.twitter.com/EQtETa4M1t — ANI (@ANI) August 27, 2026

सुप्रीम कोर्ट में भी मामला

TMC नेता ने यह भी कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित जानकारी मांगी है. ऐसे में लोकसभा सेक्रेटेरिएट की ओर से नोटिस जारी होना मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह इस कार्रवाई को लंबे समय से जिसका इंतजार था, उस दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं. हालांकि, बागी सांसदों के जवाब और लोकसभा स्पीकर के फैसले के बाद ही इस मामले की आगे की तस्वीर साफ होगी.