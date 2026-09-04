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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मश्रीकृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया गीता ज्ञान? गुरु-शिष्य संबंध से जुड़ा है रहस्य

श्रीकृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया गीता ज्ञान? गुरु-शिष्य संबंध से जुड़ा है रहस्य

Teachers Day 2026: टीचर्स डे 5 सितंबर 2026 को है. गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो अर्जुन और श्रीकृष्ण से अच्छा उदाहरण नहीं, लेकिन श्रीकृष्ण ने पांडवों में से सिर्फ अर्जुन को ही ज्ञान क्यों दिया.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 04 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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Teachers Day 2026: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है. शिक्षक दिवस केवल गुरु के प्रति सम्मान जताने का दिन नहीं, बल्कि यह समझने का अवसर भी है कि सही गुरु जीवन की दिशा कैसे बदल सकता है. महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन का संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है.

कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपने ही परिजनों को सामने देखकर मोह और भ्रम में पड़ गए, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान दिया. सवाल उठता है कि श्रीकृष्ण ने यह ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया?

अर्जुन को ही क्यों मिला ज्ञान

दरअसल अर्जुन केवल योद्धा नहीं थे बल्कि श्रीकृष्ण के सखा, शिष्य और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे. गीता के शुरुआत में अर्जुन स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे धर्म और कर्तव्य को लेकर भ्रमित हैं और श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन चाहते हैं. यही भाव गुरु-शिष्य संबंध की सबसे महत्वपूर्ण नींव है. जब शिष्य अहंकार छोड़कर सीखने के लिए तैयार होता है, तभी गुरु का ज्ञान उसके जीवन में उतरता है.

महाभारत में अर्जुन के सामने कठिन परिस्थिति थी. उनके पास युद्ध कौशल था, लेकिन उस समय उन्हें केवल अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान नहीं, बल्कि कर्तव्य, धर्म, आत्मा और कर्म का ज्ञान चाहिए था. श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए. यही शिक्षा आगे चलकर गीता के कर्मयोग का महत्वपूर्ण संदेश बनी.

अच्छे शिष्य की क्या पहचान

ये भी खास बात है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि वे सबसे शक्तिशाली योद्धा थे. अर्जुन में जिज्ञासा, विनम्रता और गुरु पर विश्वास था. उन्होंने प्रश्न पूछे, अपनी शंकाएं सामने रखीं और गुरु की बात को समझने का प्रयास किया. एक अच्छे शिष्य की यही पहचान मानी जाती है.

सच्चा गुरु कौन है

  • श्रीकृष्ण और अर्जुन का संवाद हमें सिखाता है कि सच्चा गुरु जीवन की समस्याएं हमेशा खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने और सही निर्णय लेने का नजरिया दिखाता है. यही गुरु-शिष्य संबंध का सबसे बड़ा संदेश है.
  • गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन में उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाता है.
  • वह शिष्य की कमजोरियों को समझकर उसे आत्मविश्वासी और सक्षम बनने में मदद करता है.
  • सच्चा गुरु शिष्य को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि खुद सही निर्णय लेना सिखाता है.
  • वह कठिन समय में सही दिशा और धैर्य देता है.
  • गुरु शिष्य के प्रश्नों और जिज्ञासाओं को महत्व देता है और बिना अहंकार के समझाता है.
  • सच्चे गुरु की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यवहार और जीवन में दिखाई देती है.

FAQ

  1. अर्जुन में अच्छे शिष्य के कौन से गुण थे?
    अर्जुन में विनम्रता और सीखने की जिज्ञासा थी. उन्होंने अपनी शंकाएं पूछीं और श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन लिया.
  2. श्रीकृष्ण ने अर्जुन को क्या शिक्षा दी?
    उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया और फल की चिंता किए बिना कर्म करने की सीख दी.
  3. शिक्षक दिवस पर कृष्ण-अर्जुन का प्रसंग क्या संदेश देता है?
    सच्चा गुरु ज्ञान के साथ सही दिशा देता है. वहीं अच्छे शिष्य में सीखने की इच्छा, विनम्रता और सवाल पूछने का साहस होना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 Sep 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Arjun Krishna Ji Teachers Day 2026
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