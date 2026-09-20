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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचांदी की बिछिया और राहु-केतु का संबंध, जानिए कैसे पैरों का यह पारंपरिक आभूषण शांत करता है ग्रह दोष

चांदी की बिछिया और राहु-केतु का संबंध, जानिए कैसे पैरों का यह पारंपरिक आभूषण शांत करता है ग्रह दोष

चांदी की बिछिया का राहु-केतु से क्या है संबंध? जानिए पैरों में चांदी पहनने से कुंडली के अशुभ दोष कैसे शांत होते हैं और सुहागिनों के लिए शास्त्रों में इसके क्या नियम बताए गए हैं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 20 Sep 2026 10:30 AM (IST)
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Silver Toe Rings: भारतीय सनातन परंपरा में सोलह श्रृंगार केवल सुंदरता बढ़ाने के साधन नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे धार्मिक मान्यताएं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण और पारंपरिक जीवनशैली के सूत्र जुड़े हुए हैं. विवाह के बाद महिलाओं द्वारा पैरों में पहनी जाने वाली 'बिछिया' (Toe Ring) को सुहाग का अहम प्रतीक माना जाता है.

अक्सर यह सवाल उठता है कि बिछिया हमेशा चांदी की ही क्यों पहनी जाती है और इसका ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों, विशेष रूप से राहु, केतु और चंद्रमा से क्या संबंध बताया गया है? आइए जानते हैं ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक दृष्टिकोण के आधार पर इसका पूरा विश्लेषण.

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चांदी धातु और चंद्रमा-शुक्र का संबंध

वैदिक ज्योतिष में धातुओं का संबंध ग्रहों की ऊर्जा से माना गया है:

चंद्रमा का प्रतीक: चांदी को चंद्रमा और शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है. चंद्रमा मन, शीतलता और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र वैवाहिक सुख और सौंदर्य का.

नकारात्मक ऊर्जा का शमन: ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, पैरों में चांदी धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिलती है.

राहु-केतु और पैरों के बीच ज्योतिषीय मान्यता

ज्योतिष शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों का संबंध अलग-अलग ग्रहों से जोड़ा गया है:

पैरों में केतु का वास: पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार, शरीर के निचले हिस्से और विशेषकर पैरों पर केतु का प्रभाव माना जाता है, जबकि भ्रम और अप्रत्याशित बाधाओं का कारक राहु है.

राहु-केतु की शांति: लाल किताब और पारंपरिक ज्योतिषीय मतों के अनुसार, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए चांदी को सबसे प्रभावी शीतल धातु माना गया है. चांदी की बिछिया पहनने से पैरों के जरिए मिलने वाली ऊर्जा संतुलित रहती है, जिससे गृहक्लेश या मानसिक अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है.

पैर की दूसरी उंगली में ही क्यों पहनी जाती है बिछिया?

बिछिया पहनने का एक तय नियम है, इसे अंगूठे के ठीक पास वाली दूसरी उंगली में पहना जाता है:

नाड़ी तंत्र और स्वास्थ्य मान्यता: आयुर्वेद और पारंपरिक एक्यूप्रेशर के अनुसार, पैर की दूसरी उंगली की नस गर्भाशय और हृदय से जुड़ी मानी जाती है. चांदी का हल्का दबाव रक्त संचार को नियमित रखने और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मददगार माना गया है.

धार्मिक नियम: शास्त्रों के अनुसार, पैरों में कभी भी सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए. सोने को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का स्वरूप (गुरु की धातु) माना जाता है, इसलिए इसे कमर से नीचे पहनना शास्त्रसम्मत नहीं माना गया है.

बिछिया से जुड़े जरूरी नियम और सावधानियां

ज्योतिषीय परंपराओं के अनुसार महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है:

अपनी बिछिया किसी को न दें: लोक मान्यताओं के अनुसार, अपनी पहनी हुई बिछिया किसी अन्य महिला को उपहार या पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए.

बिछिया का टूटना या खोना: इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता; यदि बिछिया टूट जाए, तो उसे तुरंत बदलकर नई चांदी की बिछिया धारण करनी चाहिए.

दोनों पैरों में संतुलन: बिछिया सदैव दोनों पैरों की उंगलियों में समान रूप से पहनी जानी चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 20 Sep 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Rahu-Ketu Remedies Moon In Astrology Silver Toe Rings Bichhiya
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