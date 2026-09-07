Kal Ka Rashifal, 8 September 2026 (कल का राशिफल): मंगलवार, 8 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 02:44:47 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं नक्षत्रों का राजा माना जाने वाला पुष्य नक्षत्र शाम 04:40:11 बजे तक प्रभावी रहेगा, तत्पश्चात अश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा. योग की बात करें तो देर रात 24:40:22 (तड़के 12:40 बजे) तक परिघ योग रहेगा, जिसके बाद शिव योग का आरंभ होगा.

मंगलवार का पावन दिन संकटमोचन हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. पुष्य नक्षत्र और द्वादशी तिथि के शुभ प्रभाव से कई राशियों के जातकों को करियर में नए अवसर, रुका हुआ धन वापस मिलने, व्यापार में बड़ा विस्तार और कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

पंचांग (8 सितंबर 2026, मंगलवार)

तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी (दोपहर 14:44:47 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी

भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी (दोपहर 14:44:47 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी नक्षत्र: पुष्य नक्षत्र (शाम 16:40:11 बजे तक), तत्पश्चात अश्लेषा

पुष्य नक्षत्र (शाम 16:40:11 बजे तक), तत्पश्चात अश्लेषा करण: तैतिल (दोपहर 14:44:47 बजे तक), तत्पश्चात गर (देर रात 25:37:11 बजे तक)

तैतिल (दोपहर 14:44:47 बजे तक), तत्पश्चात गर (देर रात 25:37:11 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: परिघ योग (देर रात 24:40:22 बजे तक), तत्पश्चात शिव योग

परिघ योग (देर रात 24:40:22 बजे तक), तत्पश्चात शिव योग वार: मंगलवार (संकटमोचन हनुमान जी की उपासना का दिन)

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 8 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

Business (व्यापार): पुराने रुके हुए कामों में गति आएगी. काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास सही निर्णय लेने में मदद करेगा.

Career (करियर व शिक्षा): महत्वपूर्ण कार्यों की समय-सीमा नजदीक आ सकती है, इसलिए प्राथमिकताओं के अनुसार काम निपटाएं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर का वातावरण सामान्य रहेगा. जीवनसाथी से स्पष्ट बातचीत पुरानी गलतफहमियों को दूर करेगी. बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराना अटका भुगतान मिलने से राहत मिलेगी. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी से बचें.

Health (स्वास्थ्य): लगातार काम करने से थकान और मानसिक तनाव रह सकता है. पर्याप्त जल पिएं और थोड़ी देर विश्राम अवश्य करें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: पिंक

अचूक उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): व्यवस्थित कार्यशैली से नया ऑर्डर या अनुबंध मिल सकता है. उधारी के लेन-देन में विशेष सतर्कता बरतें.

Career (करियर व शिक्षा): कानूनी, प्रशासनिक या जमीन-जायदाद से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले जांच अवश्य कर लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घरेलू जीवन में व्यवस्था अच्छी रहेगी. प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ने से गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात चल सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): रुका हुआ भुगतान मिलने से वित्तीय स्थिति स्थिर होगी. बजट बनाकर चलें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें.

Health (स्वास्थ्य): दिनभर की व्यस्तता से शरीर में भारीपन या आलस्य महसूस हो सकता है. तले-भुने भोजन से परहेज करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

अचूक उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें.

मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): मीटिंग्स और क्लाइंट डीलिंग में आपकी बातचीत का गहरा प्रभाव रहेगा. नए संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. छात्रों को गुरुजनों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा. प्राथमिकताएं तय करके काम करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में आपकी बात को महत्व मिलेगा. काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएं ताकि जीवनसाथी से अनबन न हो.

Finance (आर्थिक स्थिति): पैसों के लेन-देन में सतर्कता जरूरी है. किसी परिचित को उधार देने से पहले विचार करें और छोटे-छोटे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.

Health (स्वास्थ्य): स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें; आंखों और गर्दन को आराम दें. सुबह की सैर और योग लाभकारी रहेगा.

लकी अंक: 29 | लकी रंग: हरा

अचूक उपाय: गणेश जी को हरी दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र की स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएंगी. व्यापार में साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर ही लें.

Career (करियर व शिक्षा): वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा. पुराने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे जिससे भरोसा मजबूत होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार का पूरा भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें. पुराने निवेश से सामान्य लाभ मिलेगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव और चिंता से ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. पर्याप्त विश्राम लें और मन को शांत रखने का प्रयास करें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: लैवेंडर

अचूक उपाय: शिवलिंग पर शुद्ध जल और कच्चा दूध अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी. पुराने कारोबारी संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं.

Career (करियर व शिक्षा): रुके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे और नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा. ऑफिस में सहकर्मियों की बात को नजरअंदाज न करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में आपकी राय का सम्मान होगा. साथी आपकी उपलब्धियों से प्रसन्न रहेगा; अहंकार से पूरी तरह दूर रहें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय के अतिरिक्त स्रोतों पर विचार कर सकते हैं, जोखिम भरे निवेश से बचें.

Health (स्वास्थ्य): ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन काम की अधिकता से थकान हो सकती है. सुबह की सैर और योग दिनचर्या में शामिल करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गुलाबी

अचूक उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): नया अनुबंध या बड़ा ऑर्डर मिलने के शुभ योग हैं. व्यापारिक यात्राएं भविष्य के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): विश्लेषण क्षमता मजबूत रहेगी. सही योजना बनाकर काम समय से पहले पूरा करेंगे. किसी नई स्किल को सीखने से लाभ होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में सामंजस्य रहेगा. पार्टनर के साथ जरूरी विषयों पर सकारात्मक चर्चा होगी. अविवाहितों की पुराने परिचित से बातचीत हो सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय और खर्च के बीच बेहतरीन संतुलन बना रहेगा. किसी भी आकर्षक योजना में निवेश से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें.

Health (स्वास्थ्य): पाचन संबंधी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. समय पर भोजन लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: वॉएलेट

अचूक उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें.

तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): साझेदारी के कार्यों से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित होंगे जो आगे चलकर बड़ा फायदा देंगे.

Career (करियर व शिक्षा): नेटवर्किंग के लिए समय अनुकूल है. टीमवर्क से प्रोजेक्ट सफल होंगे. प्रतियोगी छात्रों को परिश्रम का फल मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): रिश्तेदारों या मित्रों के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी खुशियां रिश्ते को गहरा करेंगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): दूसरों को खुश करने के लिए दिखावे की खरीदारी न करें. भावनाओं के बजाय व्यावहारिकता से बजट नियंत्रित रखें.

Health (स्वास्थ्य): आराम की कमी से थकान हो सकती है. लगातार बैठकर काम करने वाले लोग बीच-बीच में स्ट्रेचिंग जरूर करें.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: पेल यलो

अचूक उपाय: मंदिर में सफेद चावल का दान करें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में ऊर्जा लगाएं. व्यापारी वर्ग फिलहाल जोखिम भरे विस्तार से दूर रहें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी लगन आपको आगे रखेगी. सहकर्मियों से मतभेद पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. पार्टनर पर अधिक अधिकार जताने से बचें और उन्हें व्यक्तिगत स्पेस दें.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराने कर्ज या भुगतान की चिंताएं कम होंगी. धन की आवक के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

Health (स्वास्थ्य): तनाव और नींद की कमी से सिरदर्द या थकान रह सकती है. संतुलित आहार और नियमित योग अपनाएं.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: मरून

अचूक उपाय: लाल मसूर की दाल का दान करें और हनुमान जी की उपासना करें.

धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): नए संपर्कों से कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा. दूरस्थ या बाहरी स्थानों से जुड़े व्यापारिक अवसरों पर विचार कर सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. भाग्य का साथ मिलने से करियर से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक वातावरण सुखद और सकारात्मक रहेगा. किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है जिससे पारिवारिक तालमेल गहरा होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं. यात्रा या पढ़ाई से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए योजनाबद्ध रहें.

Health (स्वास्थ्य): शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी. भारी और बाहर के भोजन से परहेज करें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: नीला

अचूक उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.

मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नए तरीके से शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. संपत्ति संबंधी मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत से बॉस को प्रभावित करेंगे. नई स्किल्स सीखने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय उत्तम है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. संपत्ति से जुड़े विषयों पर बड़ों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. दांपत्य में आर्थिक चर्चाएं होंगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के योग हैं. इसे फिजूलखर्ची में उड़ाने के बजाय संचित करें.

Health (स्वास्थ्य): लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से बचें; कमर या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: भूरा

अचूक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में नए विचारों को लागू करेंगे. टीमवर्क से बेहतरीन नतीजे मिलेंगे, लेकिन बड़े विस्तार से पहले पूंजी का सही आकलन करें.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में अधिकारियों का पूरा समर्थन रहेगा. छात्र किसी मित्र या वरिष्ठ की सहायता से बेहतर रणनीति बना सकेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. बच्चों के भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं. आपसी मतभेद दूर होंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय और व्यय में संतुलन रहेगा. किसी भी लुभावनी या असुरक्षित योजना में जल्दबाजी में पूंजी न लगाएं.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक शांति के लिए हल्का व्यायाम और मेडिटेशन अपनाएं. अधिक तनाव होने पर शांत वातावरण में समय बिताएं.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: ऑरेंज

अचूक उपाय: पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें, काले तिल का दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): पुराने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने से व्यापार में नुकसान से बचाव होगा. सहकर्मियों को लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पालें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी जिसका परिणाम आगे चलकर मिलेगा. छात्रों को अनुशासन और एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घरेलू मामलों में वाणी पर नियंत्रण रखें. पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करें ताकि व्यस्तता के कारण दूरियां न बढ़ें.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक घरेलू खर्चे सामने आ सकते हैं. बजट बिगड़ने से बचाने के लिए गैर-जरूरी खरीदारी पर रोक लगाएं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. थकान और अनिद्रा से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और संतुलित दिनचर्या रखें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: एक्वा ग्रीन

अचूक उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

FAQs

किन राशियों को रुका हुआ धन और संपत्ति लाभ मिलने के प्रबल योग हैं?

वृषभ, मकर और धनु राशि के जातकों को रुका हुआ धन वापस मिलने और संपत्ति सौदों से अचानक आर्थिक लाभ होने के मजबूत संकेत हैं.

किन राशि वालों को खर्चों और निवेश में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?

तुला, मीन और मिथुन राशि के जातकों को दिखावे की खरीदारी, अचानक बढ़े घरेलू खर्चों और जल्दबाजी में किसी को उधार देने से बचने की सलाह दी जाती है.

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