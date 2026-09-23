Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है, सुखी वैवाहिक जीवन, अच्छे जीवनसाथी की कामना, पति-पत्नी में आए मनमुटाव को दूर करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है. इस साल 24 सितंबर 2026 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है.

इस दिन शाम को कुछ खास चीजों से शिव पूजन और उपाय करने पर मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है. भादों के आखिरी प्रदोष व्रत की पूजा का समय और उपाय यहां देखें.

आटे के दीपक

गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय आटे के पांच दीपक बनाकर जलाएं. इनमें चार-चार बत्तियां लगाकर प्रदोष काल में शिवलिंग के सामने दीपक रखें. इसके साथ बेलपत्र भी अर्पित करें. मान्यता है कि शिव-पार्वती की पूजा का यह उपाय विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने और योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना के लिए किया जा सकता है.

गुड़ और काले तिल

शीघ्र विवाह और दांपत्य जीवन में मधुरता की कामना रखने वाले लोग गुरु प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव का गुड़ और काले तिल मिले जल से अभिषेक कर सकते हैं. पति-पत्नी मिलकर यह पूजा करें तो रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ बनाए रखने की कामना की जाती है. अविवाहित लोग भी अच्छे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए शिव-पार्वती से प्रार्थना कर सकते हैं.

पंचामृत

अगर वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं, तो गुरु प्रदोष पर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें. पति-पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और सुखी दांपत्य जीवन की प्रार्थना करें. मान्यता है कि इससे रिश्ते में प्रेम, विश्वास और अपनापन बढ़ाने की कामना की जाती है.

पीले रंग की चीजों से करें शिव पूजा

गुरु प्रदोष के दिन स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें. पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला आसन और पीले फल अर्पित किए जा सकते हैं. अविवाहित लोग इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहे जीवनसाथी और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें. धार्मिक मान्यता में शिव-पार्वती को आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना जाता है.

बेलपत्र पर लिखें 'श्री राम'

गुरु प्रदोष पर भगवान शिव को पीले कनेर के फूल और बेलपत्र अर्पित करें. बेलपत्र पर पीले चंदन से 'श्री राम' लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने की भी धार्मिक परंपरा कुछ स्थानों पर बताई जाती है. इस दौरान विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और अच्छे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें.

गन्ने के रस से अभिषेक

जिन लोगों के विवाह में बार-बार रुकावट आ रही है, वे गुरु प्रदोष के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं. इसके बाद भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करें और ॐ ह्रीं शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. मान्यता के अनुसार शिव पूजा का यह उपाय विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना से किया जाता है.

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