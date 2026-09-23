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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगुरु प्रदोष व्रत कल, विवाह में आ रही अड़चन तो गुड़-गन्ने के रस से करें ये उपाय, शिव की बरसेगी कृपा

गुरु प्रदोष व्रत कल, विवाह में आ रही अड़चन तो गुड़-गन्ने के रस से करें ये उपाय, शिव की बरसेगी कृपा

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत 24 सितंबर 2026 को है. गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि हो तो सुखी वैवाहिक जीवन, विवाह में आ रही अड़चन के लिए शिव पूजा खास विधि से करना शुभ होता है,

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 23 Sep 2026 07:02 PM (IST)
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Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है, सुखी वैवाहिक जीवन, अच्छे जीवनसाथी की कामना, पति-पत्नी में आए मनमुटाव को दूर करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत बहुत खास माना जाता है. इस साल 24 सितंबर 2026 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है. 

इस दिन शाम को कुछ खास चीजों से शिव पूजन और उपाय करने पर मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है. भादों के आखिरी प्रदोष व्रत की पूजा का समय और उपाय यहां देखें. 

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आटे के दीपक

गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय आटे के पांच दीपक बनाकर जलाएं. इनमें चार-चार बत्तियां लगाकर प्रदोष काल में शिवलिंग के सामने दीपक रखें. इसके साथ बेलपत्र भी अर्पित करें. मान्यता है कि शिव-पार्वती की पूजा का यह उपाय विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने और योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना के लिए किया जा सकता है.

गुड़ और काले तिल

शीघ्र विवाह और दांपत्य जीवन में मधुरता की कामना रखने वाले लोग गुरु प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव का गुड़ और काले तिल मिले जल से अभिषेक कर सकते हैं. पति-पत्नी मिलकर यह पूजा करें तो रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ बनाए रखने की कामना की जाती है. अविवाहित लोग भी अच्छे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए शिव-पार्वती से प्रार्थना कर सकते हैं.

पंचामृत 

अगर वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं, तो गुरु प्रदोष पर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें. पति-पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और सुखी दांपत्य जीवन की प्रार्थना करें. मान्यता है कि इससे रिश्ते में प्रेम, विश्वास और अपनापन बढ़ाने की कामना की जाती है.

पीले रंग की चीजों से करें शिव पूजा

गुरु प्रदोष के दिन स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें. पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला आसन और पीले फल अर्पित किए जा सकते हैं. अविवाहित लोग इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहे जीवनसाथी और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें. धार्मिक मान्यता में शिव-पार्वती को आदर्श दांपत्य का प्रतीक माना जाता है.

बेलपत्र पर लिखें 'श्री राम'

गुरु प्रदोष पर भगवान शिव को पीले कनेर के फूल और बेलपत्र अर्पित करें. बेलपत्र पर पीले चंदन से 'श्री राम' लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने की भी धार्मिक परंपरा कुछ स्थानों पर बताई जाती है. इस दौरान विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और अच्छे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें.

गन्ने के रस से अभिषेक

जिन लोगों के विवाह में बार-बार रुकावट आ रही है, वे गुरु प्रदोष के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं. इसके बाद भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करें और ॐ ह्रीं शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. मान्यता के अनुसार शिव पूजा का यह उपाय विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति की कामना से किया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Sep 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
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