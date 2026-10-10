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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 10 October 2026: सर्वपितृ अमावस्या, श्राद्ध मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 10 October 2026: सर्वपितृ अमावस्या, श्राद्ध मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 10 October 2026: आज सर्वपितृ और शनिश्चरी अमावस्या, श्राद्ध का समय, राहुकाल, तिथि और नक्षत्र. अमावस्या रात तक है, श्राद्ध कब करें? जानें आज का पंचांग.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Oct 2026 06:21 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: आज 10 अक्टूबर 2026 शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है. आज पितृ पक्ष का अंतिम श्राद्ध किया जाएगा. अमावस्या रात 9:19 बजे तक रहेगी, लेकिन श्राद्ध का समय रात तक नहीं है. इसके लिए कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल का महत्व है. जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, उनका श्राद्ध भी आज किया जा सकता है.

शनिवार को अमावस्या होने से आज शनिश्चरी अमावस्या भी है. दिन की योजना बनाते समय सुबह के राहुकाल और दोपहर के श्राद्ध समय को अलग समझें. रात में प्रतिपदा शुरू होगी, लेकिन केवल तिथि बदलते ही नवरात्रि की घटस्थापना करने का निर्णय न लें.

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आज का पंचांग एक नजर में

वार- शनिवार
पूर्णिमांत मास- आश्विन
अमांत मास- भाद्रपद
पक्ष- कृष्ण पक्ष
तिथि- अमावस्या, रात 9:19 बजे तक; फिर शुक्ल प्रतिपदा
नक्षत्र- हस्त, रात 9:42 बजे तक; फिर चित्रा
योग- इंद्र, रात लगभग 10:02 बजे तक; फिर वैधृति
सूर्य और चंद्र राशि- कन्या
सूर्योदय- सुबह 6:18 बजे
सूर्यास्त- शाम 5:57 बजे
राहुकाल- सुबह 9:13 से 10:40 बजे

अमावस्या रात तक है, तो श्राद्ध कब करें?

आज की सबसे जरूरी बात यही है. तिथि समाप्त होने का समय और श्राद्ध करने का समय एक नहीं हैं. रात 9:19 बजे तक अमावस्या रहने का अर्थ यह नहीं कि श्राद्ध रात में करना चाहिए.

श्राद्ध का काल समय

  • कुतुप मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे
  • रौहिण मुहूर्त दोपहर 12:31 से 1:17 बजे
  • अपराह्न काल दोपहर 1:17 से 3:37 बजे

इन समयों का आधार दिल्ली-NCR के दिनमान का विभाजन है. दूसरी गणनाओं में लगभग एक मिनट का अंतर है. अनुष्ठान का क्रम और समय परिवार की परंपरा के अनुसार पुरोहित से तय करें.

मृत्यु तिथि नहीं मालूम, तो आज किसका श्राद्ध करें?

सर्वपितृ अमावस्या उन परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है. पितृ पक्ष में निर्धारित तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हों, तो भी आज श्राद्ध का विधान बताया गया है.

ध्यान रखें कि यहां मृत्यु तिथि से आशय चंद्र पंचांग की तिथि है. अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख को सीधे श्राद्ध तिथि न मानें. पुराने मृत्यु विवरण उपलब्ध हों तो उनसे तिथि निकलवाई जा सकती है. जानकारी अधूरी हो तो अनुमान लगाने के बजाय उपलब्ध विवरण पुरोहित को बताएं.

शनिश्चरी और सर्वपितृ अमावस्या में क्या अंतर है?

आज अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाएगा. वहीं, आश्विन कृष्ण अमावस्या पितृ पक्ष का समापन करती है, इसलिए यह सर्वपितृ अमावस्या है. दोनों नाम एक ही दिन के अलग संदर्भ बताते हैं.

शनि पूजा और पितरों के निमित्त श्राद्ध अलग धार्मिक कर्म हैं. शनि पूजा करने को श्राद्ध का विकल्प न समझें. इसी तरह इस संयोग के आधार पर अपने आप धन लाभ या किसी राशि की किस्मत बदलने का दावा करना उचित नहीं होगा.

आज रात कब बदलेगा पंचांग?

- रात 9:19 बजे: अमावस्या समाप्त होगी और शुक्ल प्रतिपदा शुरू होगी.
- रात 9:42 बजे: हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा लगेगा.
- रात लगभग 10:02 बजे: इंद्र योग के बाद वैधृति शुरू होगा.

सुबह चतुष्पाद करण करीब 9:24 बजे तक रहेगा. इसके बाद नाग करण और अमावस्या समाप्त होने पर किंस्तुघ्न करण शुरू होगा. चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा.

आज का राहुकाल और शुभ समय

दिल्ली-NCR में राहुकाल सुबह 9:13 से 10:40 बजे, गुलिक काल सुबह 6:18 से 7:46 बजे और यमगण्ड दोपहर 1:35 से 3:02 बजे तक है. अभिजीत मुहूर्त स्थानीय गणनाओं में करीब 11:44 से 12:31 बजे मिलता है.

अपराह्न श्राद्ध काल का कुछ हिस्सा यमगण्ड से मिल रहा है. केवल सामान्य शुभ-अशुभ समय की तालिका देखकर निर्धारित श्राद्ध काल को रद्द न मानें. श्राद्ध का निर्णय उसके अपने धार्मिक नियमों से करें. विवाह या गृह प्रवेश के लिए भी सिर्फ अभिजीत मुहूर्त पर्याप्त नहीं है.

आज की 3 जरूरी बातें

1. सर्वपितृ श्राद्ध के लिए दोपहर के निर्धारित समय की योजना बनाएं.
2. मृत्यु तिथि अज्ञात हो या श्राद्ध छूट गया हो, तो आज के विधान के अनुसार निर्णय लें.
3. रात में प्रतिपदा शुरू होना अपने आप घटस्थापना का मुहूर्त नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Oct 2026 06:21 AM (IST)
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Panchang Aaj Ka Panchang Rahukaal Pitru Paksha 2026
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