महीने का कितना कमाते हैं MrBeast? उनकी तरह बड़ा YouTuber कैसे बनें

आज के समय में YouTube सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि कई लोगों के लिए कमाई का बड़ा जरिया भी बन चुका है. दुनिया में ऐसे कई YouTubers हैं, जिन्होंने वीडियो बनाकर करोड़ों की कमाई की है, लेकिन MrBeast का नाम इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है. उनका असली नाम जिमी डोनाल्डसन है और जून 2026 में उनके YouTube चैनल ने 50 करोड़ यानी 500 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया था. अब सवाल यह है कि आखिर MrBeast महीने में कितना कमाते हैं और अगर कोई उनकी तरह बड़ा YouTuber बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए?

MrBeast महीने में कितने रुपये कमाते हैं?

MrBeast की कोई तय मासिक सैलरी नहीं है, क्योंकि उनकी कमाई YouTube, ब्रांड, बिजनेस और दूसरे प्रोजेक्ट्स से आती है. Forbes की 2025 Top Creators रिपोर्ट में उनकी सालाना कमाई करीब 8.5 करोड़ डॉलर बताई गई थी. अगर इस रकम को 12 महीनों में बांटकर देखें तो यह करीब 71 लाख डॉलर प्रति महीने बैठती है. 22 सितंबर 2026 के करीब 95.8 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से यह औसतन करीब 68 करोड़ रुपये महीने के बराबर होती है. हालांकि यह सिर्फ सालाना कमाई का औसत है, उनकी हर महीने की असली कमाई इतनी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

सिर्फ YouTube नहीं, कई जगहों से होती है कमाई

MrBeast की कमाई सिर्फ YouTube के विज्ञापनों से नहीं होती. वह अपने वीडियो के साथ-साथ कई बिजनेस और ब्रांड से भी जुड़े हुए हैं. उनकी कंपनी के तहत Feastables जैसे प्रोडक्ट्स और दूसरे कारोबार भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दोबारा कंटेंट और बिजनेस में लगाया जाता है, इसलिए इतनी बड़ी कमाई का मतलब यह नहीं है कि उतना पैसा सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है.

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उनकी तरह बड़ा YouTuber बनने के लिए क्या करें?

अगर आप भी YouTube पर बड़ा चैनल बनाना चाहते हैं तो शुरुआत महंगे कैमरे या बड़े सेटअप से करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले एक ऐसा विषय चुनें जिस पर आप लगातार वीडियो बना सकें और लोगों को उसे देखने की वजह मिले. MrBeast से जुड़ी एक चर्चित सलाह यह है कि शुरुआती वीडियो से बहुत ज्यादा उम्मीद करने के बजाय लगातार वीडियो बनाते रहें और हर वीडियो में कम से कम एक चीज बेहतर करने की कोशिश करें. इसे कई जगह Rule of 100 के तौर पर बताया गया है.

हर वीडियो में कुछ नया करने की कोशिश करें

YouTube पर सिर्फ वीडियो डालना काफी नहीं है, लोगों को वीडियो पर क्लिक करने और उसे पूरा देखने की वजह भी देनी पड़ती है. इसलिए वीडियो का विषय, शुरुआत, थंबनेल और टाइटल काफी मायने रखते हैं. MrBeast के कंटेंट में बड़े चैलेंज, अलग-अलग आइडिया और ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती हैं. शुरुआत में आप छोटे स्तर पर ऐसा कर सकते हैं, जैसे किसी सामान्य विषय को भी नए तरीके से पेश करना, कहानी बनाकर बताना या वीडियो में कोई छोटा चैलेंज जोड़ना.

शुरुआत में कम व्यूज आएं तो हार न मानें

किसी नए चैनल पर पहले ही वीडियो से लाखों व्यूज आ जाएं, यह जरूरी नहीं है. शुरुआत में कम लोग वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हर वीडियो से सीखकर अगली वीडियो को बेहतर किया जा सकता है. एक अच्छा विषय, लगातार काम, बेहतर एडिटिंग और दर्शकों की पसंद को समझना धीरे-धीरे चैनल को आगे बढ़ा सकता है. इसलिए अगर आपका सपना बड़ा YouTuber बनने का है तो सिर्फ कमाई के बारे में सोचने के बजाय पहले ऐसा कंटेंट बनाने पर ध्यान दें जिसे लोग देखना और शेयर करना चाहें.

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