हरिद्वार का पतंजलि योगपीठ बना हेल्थ हब, एक ही छत के नीचे मिल रही कई उपचार पद्धतियां

Patanjali Yogpeeth Haridwar: उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ को एक ऐसे हेल्थ सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जहां शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का एक साथ ध्यान दिया जाता है. शांत प्राकृतिक वातावरण में स्थित यह केंद्र पारंपरिक भारतीय इलाज प्रणालियों और सहायक चिकित्सा पद्धतियों का मिश्रण प्रदान करता है, जिनका उद्देश्य लंबी बीमारियों, लाइफस्टाइल से जुड़ी चिंताओं और तनाव को कम करना है.

यह केंद्र आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और पंचकर्म को एक ही छत के नीचे समाहित करता है. योगग्राम और निरम्यम के बाद यह पतंजलि वेलनेस नेटवर्क की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है. केंद्र की जानकारी के अनुसार, यहां रोगियों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इलाजों को मिलाकर एक खास ट्रीटमेंट तैयार की गई हसी, ताकि उन्हें लंबे समय तक बेहतर फायदा मिल सके.

अलग-अलग इलाज की सुविधाएं

हरिद्वार स्थित इस केंद्र में कई तरह के इलाज उपलब्ध हैं जैसे योग चिकित्सा, आयुर्वेदिक उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और डाइट से जुड़ी थेरपी. इसके अलावा फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, षट्कर्म, श्रृंगी, दंत चिकित्सा और ओजोन थेरेपी जैसी सेवाएं भी यहां उपलब्ध हैं.

दैनिक योग सत्र उपचार प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं. ये सत्र सुबह और शाम दोनों समय आयोजित किए जाते हैं, जिन्हे अक्सर व्यक्ति की सेहत को देखते हुए उनके अनुसार तैयार किए जाते हैं. केंद्र का कहना है कि योग को पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलाने से इलाज का असर और ज्यादा बेहतर होता है.

आसान बुकिंग और एडमिशन प्रक्रिया

केंद्र ने इलाज या स्वास्थ्य लाभ चाहने वालों के लिए एक आसान ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली की रूपरेखा तैयार की है. जिसमें नए उपयोगकर्ताओं को मेडिकल रिकॉर्ड नंबर प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि मौजूदा उपयोगकर्ता सीधे लॉग इन कर सकते हैं.

इसके बाद मरीजों को एक आईपीडी बुकिंग के लिए आवेदन जमा करना होता है, जिसे सेंटर की टीम जांचती है और फिर कमरे की व्यवस्था की जाती है. अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि मरीज के आने से पहले ही उसका बेहतर इलाज प्लान तैयार हो सके.

पारंपरिक और आधुनिक इलाज का मिश्रण

हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ पारंपरिक पद्धतियों और आधुनिक सहायक चिकित्साओं को मिलाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने की कोशिश कर रहा है. यह केंद्र उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो प्राकृतिक तरीके से इलाज और बेहतर जीवनशैली अपनाना चाहते हैं.