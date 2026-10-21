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हाउस स्टाफ से सीक्रेट एग्रीमेंट क्यों कर रहे अरबपति, क्या हैं इनकी शर्तें?

Non-Disclosure Agreements: दुनिया भर के कई अरबपति परिवारों में अब कर्मचारियों से एनडीए साइन करवाया जाता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या छुपाना चाहते हैं अमीर परिवार.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Oct 2026 02:46 PM (IST)
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  • अरबपति परिवारों में घरेलू कर्मचारियों से NDA लेना बढ़ा।
  • सुरक्षा, सोशल मीडिया व व्यावसायिक गोपनीयता मुख्य कारण हैं।
  • NDA उल्लंघन पर नौकरी जा सकती, जुर्माना, आपराधिक छूट नहीं।

Non-Disclosure Agreements: अरबपतियों और संपन्न परिवारों को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिन्हें आमतौर पर एनडीए भी कहा जाता है पर हस्ताक्षर करने के लिए शेफ, बटलर, नैनी, ड्राइवर और हाउस मैनेजर सहित घरेलू कर्मचारियों की जरूर बढ़ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों की संख्या पिछले कुछ सालों में 100 गा से ज्यादा बढ़ गई है जिसमें अरबपति घरेलू कर्मचारियों से इन समझौतों पर साइन करवा रहे हैं. पहले यह एनडीए व्यापारिक सौदों से ही जुड़ा होता था लेकिन अब अमीर घरों में रोजगार के लिए एक शर्त बन चुका है. 

कर्मचारी घर के अंदर काम कर सकते हैं और पारिवारिक जीवन, संपत्ति, सुरक्षा व्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं. इस वजह से अमीर नियोक्ता लिखित गोपनीय नियमों का इस्तेमाल इस बात को सीमित करने के लिए करते हैं कि कर्मचारी अपने रोजगार के दौरान या फिर उसके बाद क्या खुलासा कर सकते हैं. 

सोशल मीडिया और व्यक्तिगत गोपनीयता 

समझौतों का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया पर जानकारी वायरल हो जाने का जोखिम है. इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफार्म किसी निजी घर की तस्वीर, वीडियो या फिर जानकारी को तेजी से फैला सकते हैं. संपन्न परिवार आलीशान आवास, महंगी कलाकृतियां, वाहन और व्यक्तिगत दिनचर्या की तस्वीरों को ऑनलाइन साझा करने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं. अब भले ही पोस्ट में सीधे नियोक्ता का नाम ना हो.


हाउस स्टाफ से सीक्रेट एग्रीमेंट क्यों कर रहे अरबपति, क्या हैं इनकी शर्तें?

सुरक्षा और स्थान गोपनीयता 

एक और चिंता भौतिक और डिजिटल सुरक्षा है. घरेलू कर्मचारी फ्लोर प्लान,  पासवर्ड, सुरक्षा कोड या फिर यात्रा कार्यक्रम के बारे में जागरूक हो सकते हैं. अगर ऐसी जानकारी का खुलासा किया गया तो इससे परिवार की सुरक्षा और संपत्ति खतरे में पड़ सकती है. गोपनीयता शर्तों का उद्देश्य किसी भी निवास और उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में खुफिया जानकारी को उन लोगों तक पहुंचने से रोकना है जो उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. 

ब्लैकमेल और इज्जत को नुकसान से सुरक्षा 

रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीर लोग एनडीए का इस्तेमाल मुकदमों, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और जबरदस्ती वसूली से बचने के लिए भी करते हैं. समझौता का उद्देश्य कर्मचारियों को निजी जानकारी का फायदा उठा नहीं या फिर इसे ऐसे तरीकों से साझा करने से रोकता है जो नियोक्ता के सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा करना 

निजी घर भी कार्यस्थल के रूप में काम कर सकता है. अरबपति अपने आवास पर बिजनेस कर सकते हैं या फिर बैठक आयोजित कर सकते हैं. इसका मतलब है कि घरेलू कर्मचारी अनजाने में लेन-देन, वित्तीय डेटा या फिर राजनीतिक कनेक्शन के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नियोक्ता ऐसी जानकारी को घर के बाहर पहुंचने से बचाने के लिए एनडीए का इस्तेमाल करते हैं.


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सख्त शर्त और स्थायी प्रतिबंध 

कथित तौर पर कुछ समझौते 15 पेज से ज्यादा होते हैं और कर्मचारियों के आचरण पर सीमाएं तय करते हैं. कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर नियोक्ता के निवास की तस्वीर, वीडियो या फिर जगह पोस्ट करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है. फिर भले ही नियोक्ता का नाम हटा दिया गया हो. प्रतिबंध तस्वीर या फिर जगह सुराग के जरिए से किसी घर की पहचान को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं. 

रोजगार खत्म होने के बाद गोपनीयता अनिश्चितकाल तक जारी रह सकती है. पूर्व कर्मचारियों को पत्रकार या फिर दूसरे मीडिया के साथ परिवार के बारे में बात करने या किताब और बाकी डाक्यूमेंट्स में जानकारी देने से रोका जा सकता है. 

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दंड और कानूनी सीमा 

एनडीए का उल्लंघन करने पर तत्काल बर्खास्तगी, पर्याप्त वित्तीय दंड और कानूनी कार्रवाई हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक नियोक्ता करोड़ों रुपयों के नुकसान का सामना कर सकता है, जिसके परिणाम पूर्व कर्मचारी के करियर को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं. 

हालांकि इन समझौतों की एक कानूनी सीमा है. वह किसी कर्मचारी को पुलिस से आपराधिक गतिविधियां या गैर कानूनी काम को छुपाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. एनडीए का कथित प्रसार गोपनीयता, सुरक्षा और व्यवसायिक गोपनीयता को प्राथमिकता देने वाले अमीर परिवारों को दर्शाता है. इसी के साथ अपराधों को छुपाने पर प्रतिबंध उनके इस्तेमाल के लिए एक जरूरी सीमा को चिह्नित करता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Billionaires Non Disclosure Agreements Household Staff
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