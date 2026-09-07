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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस देश का पानी दुनिया में सबसे शुद्ध, कौन है वॉटर एक्सपोर्ट का किंग?

किस देश का पानी दुनिया में सबसे शुद्ध, कौन है वॉटर एक्सपोर्ट का किंग?

फिनलैंड और आइसलैंड दुनिया में सबसे साफ और सुरक्षित पानी देने वाले देश हैं, जबकि चीन बोतलबंद पानी का और भारत फसलों के जरिए वर्चुअल वॉटर का सबसे बड़ा निर्यातक है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Sep 2026 06:27 PM (IST)
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  • भारत जल स्वच्छता में 176वें; प्रदूषण, सीवेज प्रमुख समस्या।

जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत यानी पानी की शुद्धता को लेकर दुनिया भर के देशों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. जहां एक तरफ फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देश अपनी जनता को नल से 100% साफ और प्राकृतिक रूप से शुद्ध पानी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पानी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में चीन और भारत जैसे एशियाई देश बड़ा दबदबा रखते हैं. बोतलबंद प्राकृतिक जल से लेकर फसलों के माध्यम से पानी के अप्रत्यक्ष व्यापार तक, दुनिया में जल संसाधनों का यह खेल बेहद दिलचस्प है, जिसमें तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक वरदान की अहम भूमिका है.

यूरोप के किन देशों में नल से मिलता है बोतलबंद जल से भी शुद्ध पानी?

यूरोपीय देशों ने अपने कड़े नियमों और प्राकृतिक संसाधनों की बदौलत जल शुद्धता के क्षेत्र में विश्व स्तर पर नया मुकाम हासिल किया है. डेनमार्क में पीने के पानी की सुरक्षा जांच के बेहद सख्त मानक लागू हैं, जिसके कारण वहां का नल का पानी बाजार में बिकने वाली बोतलों से भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. वहीं आइसलैंड में करीब 95% पानी का स्रोत प्राकृतिक ग्लेशियर और धरातल के नीचे स्थित झरने हैं. यह जल जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से इस कदर छन जाता है कि इसे बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के सीधे पिया जा सकता है. इसके अलावा स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में अल्पाइन झीलों के कारण सार्वजनिक फव्वारों का पानी भी पीने योग्य रहता है.

वैश्विक सूचकांक में अव्वल और आधुनिक जल प्रबंधन की मिसाल

पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में फिनलैंड और आइसलैंड ने सुरक्षित पेयजल के मामले में पूरे 100 में से 100 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया है. इनके ठीक पीछे यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड का नाम आता है. दूसरी तरफ, सीमित प्राकृतिक स्रोत होने के बाद भी सिंगापुर ने अत्याधुनिक तकनीक की बदौलत पानी के रीसाइकलिंग और डिसैलिनेशन का बेहतरीन ढांचा खड़ा किया है. अगर ताजे पानी के विशाल भंडारों की बात करें तो कनाडा के पास पूरी दुनिया के कुल ताजे जल संसाधनों का लगभग पांचवां हिस्सा मौजूद है, जो उसकी पर्यावरण नीति को मजबूती देता है.

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किस देश का पानी दुनिया में सबसे शुद्ध, कौन है वॉटर एक्सपोर्ट का किंग?

चीन और भारत के पास वॉटर एक्सपोर्ट की कमान

जब बात जल व्यापार की आती है, तो मुख्यभूमि चीन बोतलबंद पानी, बर्फ और प्राकृतिक जल का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरता है. वहीं दूसरी ओर वर्चुअल वॉटर यानी अप्रत्यक्ष रूप से पानी के निर्यात के मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे खड़ा है. भारत का यह मुकाम इसलिए है क्योंकि देश से बड़े पैमाने पर ऐसी कृषि फसलों (जैसे चावल और गन्ना) का निर्यात विदेशों में किया जाता है, जिनकी पैदावार में अत्यधिक मात्रा में पानी की खपत होती है.


किस देश का पानी दुनिया में सबसे शुद्ध, कौन है वॉटर एक्सपोर्ट का किंग?

भारतीय जल संकट और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत मेल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल स्वच्छता के मामले में भारत की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. वर्ष 2024 के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में 176वें पायदान पर था. इसका मुख्य कारण नदियों का प्रदूषण, सीवेज ट्रीटमेंट की कमी और हर घर तक साफ पानी की सीधी पहुंच न होना है. हालांकि, इन चुनौतियों के बीच भारत में मेघालय के डाउकी में बहने वाली उमनगोट जैसी विश्व प्रसिद्ध नदी भी मौजूद है, जिसका जल इतना पारदर्शी और साफ है कि उस पर तैरती नाव हवा में उड़ती हुई महसूस होती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 06:27 PM (IST)
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