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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैसे काम करते हैं ह्यूमन एग्जोसूट, जिससे 200 किलो के हथियार उठाकर भी दौड़ सकेंगे जवान?

कैसे काम करते हैं ह्यूमन एग्जोसूट, जिससे 200 किलो के हथियार उठाकर भी दौड़ सकेंगे जवान?

Human Exosuit: राजस्थान के कोटा से एक व्यक्ति ने एक ह्यूमन एक्सोसूट विकसित किया है. आइए जानते हैं क्या है यह सूट और आखिर कैसे करेगा यह काम. जानें इसकी खासियत.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 07 Sep 2026 05:13 PM (IST)
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  • कोटा में विकसित हनुमंताएक्सो सैनिकों की क्षमता बढ़ाएगा, तनाव घटाएगा।
  • इसका डेल्टा स्प्रिंग वजन को सीधे जमीन पर स्थानांतरित कर देगा।
  • निष्क्रिय डिजाइन व हल्का वजन सैनिकों को स्वाभाविक गतिशीलता देता है।

Human Exosuit: राजस्थान के कोटा में विकसित किया जा रहा ह्यूमन एक्सोसूट भारतीय सैनिकों की लड़ाई की क्षमता और शारीरिक सहनशक्ति को बेहतर बनाने के लिए है. इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सैनिक भारी हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री का सामान लेकर चल सकें और उनके शरीर पर पड़ने वाला शारीरिक तनाव कम हो. यह सिस्टम मुश्किल इलाकों में खास तौर पर उपयोगी हो सकता है जहां सैनिकों को भारी सामान लेकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. 

एक्सोसूट भारी सामान कैसे उठता है?

HanumantaEXO नाम के सूट के पीछे मुख्य टेक्नोलॉजी इसका डेल्टा स्प्रिंग सिस्टम है. भारी सामान का वजन सीधे सैनिकों की रीढ़ की हड्डी, कूल्हों और घुटनों पर पड़ने के बजाय सूट का बाहरी ढांचा उस वजन को जमीन की तरफ ट्रांसफर करने में मदद करता है. 

जब कोई सैनिक भारी हथियार या फिर कोई और सामान उठाता है तो स्प्रिंग मेकैनिज्म दबाव को सोख लेता है और उसे एक्सोस्केलेटन के जरिए सैनिक के बूट्स तक पहुंचा देता है. इससे सैनिक की मांसपेशियों और जोड़ों पर सीधे पड़ने वाला वजन कम हो जाता है. 

डेवलपर के मुताबिक पहनने वाले को 80 किलो का वजन काफी हल्का महसूस हो सकता है, क्योंकि वजन का ज्यादातर हिस्सा शरीर के बजाय सूट के स्ट्रक्चर के जरिए मैकेनिकल तरीके से ट्रांसफर हो जाता है.


कैसे काम करते हैं ह्यूमन एग्जोसूट, जिससे 200 किलो के हथियार उठाकर भी दौड़ सकेंगे जवान?

सूट हल्का क्यों है? 

एक्सोस्केलेटन के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि डिवाइस का अपना भी काफी वजन होता है. अगर सिस्टम बेवजह भारी हो तो यह सैनिक पर कुल बोझ बढ़ाकर अपने मकसद को ही बेकार कर सकता है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक HanumantaEXO के शुरुआती वर्जन का वजन लगभग 11.1 किलो था. इंजीनियरिंग में और भी ज्यादा सुधार के बाद इसके एडवांस्ड वर्जन का वजन घटाकर लगभग 7.5 किलो कर दिया गया. वजन कम होने से सिस्टम को पहनना आसान हो जाता है और इसका मकसद सैनिकों को ज्यादा नैचुरली चलने फिरने में मदद करना है. इसमें भारी सामान लेकर चलना और दौड़ना भी शामिल है. 

बायोमैकेनिक्स कैसे मदद करता है? 

पहनने योग्य मैकेनिकल सिस्टम विकसित करते समय इस बात को समझना जरूरी है कि इंसानी शरीर कैसे हिलता-ढुलता है, ताकत कैसे बांटता है और कैसे थकता है. सिर्फ मैकेनिकल ताकत जोड़ने के बजाय, इस सूट को इंसानी शरीर की नेचुरल चाल-ढाल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसके मैकेनिकल पार्ट्स का मकसद शरीर की गतिविधियों में मदद करना और चलते या फिर दौड़ते समय बेकार में होने वाली ऊर्जा की खपत को कम करना है. यह तरीका सैनिकों के लिए खासतौर पर जरूरी है क्योंकि ऐसा सूट जो स्वाभाविक गतिविधि में रुकावट डाले उसे असल लड़ाई के हालातों में इस्तेमाल करना मुश्किल होगा.


कैसे काम करते हैं ह्यूमन एग्जोसूट, जिससे 200 किलो के हथियार उठाकर भी दौड़ सकेंगे जवान?

पैसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों? 

यह सूट मुख्य रूप से पैसिव मैकेनिकल डिजाइन का इस्तेमाल करता है, यानी मदद देने के लिए यह ज्यादातर मोटर या फिर बड़ी बैटरी पर निर्भर ही नहीं है. मिलिट्री माहौल में इसका एक काफी बड़ा फायदा है. लद्दाख या फिर सियाचिन जैसे काफी ठंडे और पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले सैनिकों को बैटरी से चलने वाले सिस्टम के साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कम तापमान बैटरी के परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है. स्प्रिंग और मैकेनिकल पार्ट्स पर आधारित पैसिव मेकैनिज्म लगातार बिजली सप्लाई पर निर्भर हुए बिना काम करता रह सकता है. 

यह भी पढ़ेंः इमारत अचानक कैसे गिरती है? नींव से लेकर छत तक समझें पूरा साइंस

iDEX और ADITI की क्या भूमिका है? 

इस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय की इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और ADITI पहलों से मदद मिली है. यह प्रोग्राम भारतीय स्टार्टअप और इनोवेटर्स को स्वदेशी रक्षा तकनीकें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से बनाए गए हैं. ऐसी मदद से युवा कंपनियों को प्रोटोटाइप बेहतर बनाने, टेस्टिंग करने और अपने प्रॉडक्ट्स के सशस्त्र बलों की जरूरतों के हिसाब से ढालने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ेंः बिल्डिंग गिरने पर Fire Brigade क्यों आई, क्या इनका काम सिर्फ आग बुझाना नहीं होता?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Gaurav Rai Human Exosuit HanumantaEXO
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