दिव्या मित्तल से पहले कितने IAS राजनीति के लिए छोड़ चुके हैं नौकरी, देख लें लिस्ट

उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया है. 30 अगस्त 2026 को राजस्व विभाग में विशेष सचिव पद पर रहते हुए उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीआरएस का ऐलान किया और जल्द ही राजनीति के मैदान में उतरने की घोषणा कर दी. नौकरशाही का रुतबा छोड़कर राजनीतिक गलियारों में कदम रखने वाली दिव्या मित्तल अकेली अधिकारी नहीं हैं. देश में ऐसे कई नामी प्रशासनिक और कूटनीतिक अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने जनसेवा का दूसरा रास्ता चुनते हुए अपने सरकारी पदों को अलविदा कहा.

राकेश वर्मा

दिव्या मित्तल से कुछ ही समय पहले इसी साल उत्तर प्रदेश कैडर के 2013 बैच के एक और अधिकारी डॉ. राकेश वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको हैरान किया था. 9 सितंबर को वीआरएस का फैसला मंजूर होने के बाद उन्होंने तुरंत कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया था. प्रशासनिक तंत्र में रहने के दौरान भी वे सामाजिक मुद्दों और स्वतंत्र लेखन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे. राजनीति में प्रवेश करते समय उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और बुनियादी शिक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करना है.

अभिषेक सिंह

उत्तर प्रदेश कैडर के ही 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था. उन्होंने लगभग तीन साल पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, जिसे सरकार ने फरवरी 2024 में औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर थी कि वे जौनपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, उन्हें चुनाव में टिकट नहीं मिल सका। बाद में उनके वापस सेवा में लौटने की अटकलें भी सामने आई थीं, लेकिन वे फिर प्रशासनिक सेवा में शामिल नहीं हुए.

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आरसीपी सिंह

बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा रहे आरसीपी सिंह 1984 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे. वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब आरसीपी सिंह उनके प्रधान सचिव के रूप में पावर सेंटर बने रहे. साल 2010 में उन्होंने सरकारी नौकरी से वीआरएस ले लिया और आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो गए. पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। वर्ष 2021 में मोदी सरकार में इस्पात मंत्री का पद संभालने वाले आरसीपी सिंह बाद में बीजेपी और फिर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में चले गए.

यशवंत सिन्हा

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी यशवंत सिन्हा उन गिने-चुने नौकरशाहों में शामिल हैं जिन्होंने चुनावी राजनीति में अभूतपूर्व सफलता दर्ज की. सिविल सेवा का पद छोड़ने के बाद वे शुरुआती दौर में जनता दल से जुड़े और बाद में भारतीय जनता पार्टी व तृणमूल कांग्रेस में अहम पदों पर रहे. देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले यशवंत सिन्हा ने चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में केंद्रीय वित्त मंत्री तथा विदेश मंत्री जैसे भारी-भरकम विभागों की जिम्मेदारी संभाली. इतना ही नहीं, वर्ष 2022 में वे देश के राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के सांझा उम्मीदवार भी बने थे.





अजीत जोगी

मध्य प्रदेश में लंबे समय तक दमदार जिला कलेक्टर के रूप में अपनी धाक जमाने वाले अजीत जोगी ने प्रशासनिक सेवाओं को अलविदा कहकर सीधे कांग्रेस का दामन थामा था. जब वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तब अजीत जोगी को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ. बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी मुख्यधारा की पार्टी से अलग होकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नाम से नया क्षेत्रीय दल गठित किया. उनका यह पूरा करियर प्रशासनिक अनुभव को सफल राजनीतिक नेतृत्व में बदलने का एक ऐतिहासिक उदाहरण है.

अरविंद केजरीवाल

भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी रहे अरविंद केजरीवाल ने सरकारी तंत्र की कमियों को देखने के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद वे सूचना के अधिकार (RTI) आंदोलन और अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के प्रमुख सूत्रधार बने. साल 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी और अपने अनूठे राजनीतिक अंदाज के बल पर वे लगातार तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए. किसी टैक्स अधिकारी का इस तरह एक राष्ट्रीय स्तर की नई राजनीतिक पार्टी बनाकर सफलता पाना भारतीय राजनीति का एक बड़ा अध्याय माना जाता है.

मीरा कुमार

भारतीय विदेश सेवा (IFS) की पूर्व अधिकारी मीरा कुमार ने कूटनीतिक दुनिया से निकलकर राजनीति में कदम रखा था. कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कामकाज संभाला. वर्ष 2009 से 2014 तक वे भारत के संसदीय इतिहास में पहली महिला लोकसभा स्पीकर के गरिमामयी पद पर आसीन रहीं. उनके पिता जगजीवन राम देश के बड़े नेताओं में शुमार थे, और मीरा कुमार ने अपनी आईएफएस की पढ़ाई तथा अनुभव के बल पर भारतीय राजनीति में अपनी एक स्वतंत्र और शालीन पहचान बनाई.

हरदीप सिंह पुरी

पूर्व आईएफएस अधिकारी हरदीप सिंह पुरी का नाम देश के सबसे सफल नौकरशाह सह राजनेताओं में लिया जाता है. संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थाई प्रतिनिधि के रूप में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में उन्होंने नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी मामलों और पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे अति-महत्वपूर्ण केंद्रीय कैबिनेट विभागों की जिम्मेदारी को बेहद कुशलता के साथ निभाया. वे वर्तमान में भी सरकार के प्रमुख रणनीतिकारों में गिने जाते हैं.

आर.के. सिंह

देश के पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे 1975 बैच के आईएएस अधिकारी आर.के. सिंह ने अपनी सरकारी सेवा पूरी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी. नौकरशाही में सख्त फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले आर.के. सिंह ने बिहार की आरा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीता. अपनी प्रशासनिक दक्षता के बल पर उन्हें केंद्र सरकार में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया, जहां उन्होंने देश में बिजली सुधारों को लागू करने में बेहद अहम योगदान दिया.

अल्फांस कन्ननथनम

'डेमोलिशन मैन' के नाम से मशहूर पूर्व आईएएस अधिकारी के. अल्फोंस ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में रहते हुए अवैध निर्माणों पर कठोर कार्रवाई करके देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं. अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए और केरल विधानसभा के सदस्य बने. बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जहां पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और वे प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में अपनी सेवाएं देते नजर आए.

ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कलेक्टर के तौर पर बेहद लोकप्रिय रहे पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी ने महज 13 साल की सेवा के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था. युवाओं के बीच गहरी पकड़ रखने वाले ओपी चौधरी तुरंत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. साल 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद उन्हें राज्य सरकार में वित्त और आवास जैसे प्रमुख विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया. इतनी कम उम्र में प्रशासनिक पद छोड़कर राज्य की कैबिनेट तक पहुंचना एक बड़ा राजनीतिक कदम रहा.

सत्यपाल सिंह

महाराष्ट्र कैडर के बेहद चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे सत्यपाल सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के शीर्ष पद पर रहते हुए अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था. खाकी वर्दी छोड़कर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित बागपत लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे. भारी मतों से चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय में राज्य मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी.

मणिशंकर अय्यर

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर में अपने कूटनीतिक पद को छोड़कर कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. वे तमिलनाडु की मयिलादुथुरई सीट से सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में पंचायती राज तथा खेल मंत्री के रूप में काम किया. विदेश सेवा के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारत में ग्रामीण शासन और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नीतियां तैयार की थीं.

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